La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este viernes de que «la libertad está en juego» bajo la amenaza de Pedro Sánchez y sus socios. En los actos de homenaje a la Constitución, celebrados en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, Ayuso ha advertido de los peligros de la reforma que planean los aliados del Gobierno.»Sospecho que los que proponen esta reforma se dividen en tres tipos: los que no parecen ser conscientes del momento en que vivimos; los que parecen no conocer bien la Constitución (de hecho, lo que piden ya está en la Carta Magna); y un tercer grupo formado por los que no tienen buenas intenciones. De entre estos últimos, los más temibles son los que pretenden dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás», ha destacado.

Según Ayuso, «para lograrlo, van haciendo su labor de carcoma de las instituciones: expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la Nación en regiones enteras; pactan con los que quieren destruir España; polarizan artificial y constantemente la sociedad; inventan agravios; atacan la independencia judicial y la dignidad de jueces y magistrados; le faltan el respeto al Rey; destrozan la educación; buscan descapitalizar España…»

«Es incomprensible que el pueblo español tenga que soportar tanta ignominia», ha lamentado.

En su intervención, la presidenta madrileña ha elogiado el legado de la Transición y el trabajo realizado entonces a favor de la reconciliación también por parte del PSOE. «A derecha e izquierda del ámbito político se hizo durante la Transición ese ejercicio de libertad responsable, con buenas dosis de valor; como el que tuvo Felipe González para renunciar al marxismo y apostar por la libertad y la democracia, por el Estado de Derecho. Le acompañaron Enrique Múgica, Nicolás Redondo o Alfonso Guerra en este proceso del PSOE hacia la socialdemocracia, entre 1974 y 1979», ha enfatizado.

En este contexto, ha hecho también una especial mención a Torcuato Fernández Miranda, gracias a quien, ha dicho, «se preservó la necesaria seguridad jurídica, la legitimidad ante las que habían sido las dos Españas, y no hubo un solo día de vacío legal».

«El ejército tiene a su gran héroe en el General Gutiérrez Mellado, al que recordamos, anciano y valiente, haciendo frente como nadie a los golpistas en el 23F; pero su papel va más allá. Gracias a él y a otros de sus compañeros, el Ejército se transforma hasta llegar a ser el de todos, una de las instituciones más queridas por los españoles, y uno de los más estimados en el mundo por su humanidad y su buen talante, por ser hombres y mujeres, confiables, eficaces», ha añadido Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha avisado de que «sólo ETA, que siempre buscó establecer un régimen totalitario a través del terror, desperdició la oportunidad: nunca quisieron la democracia, ni la libertad, ni el Estado de Derecho, como tampoco los quieren sus sucesores» y ha criticado así la «retórica que hoy nos quieren vender los filo etarras y los que se beneficiaron de sus crímenes» que, ha señalado, «no son más que mentiras despreciables», en alusión al intento de blanqueamiento de Bildu por parte del Gobierno de Sánchez.

Asimismo, ha criticado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretenden acometer los socios del Ejecutivo y que ha sido ampliamente contestada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ayuso ha enfatizado que, gracias a la Constitución, España ha alcanzado el progreso y que la Carta Magna ha tenido «la respuesta adecuada para ampararnos, protegernos, incluso de los errores de algunos de los que ocupan nuestras instituciones».

«Me pregunto: ¿cómo un texto constitucional sigue siendo válido tras unas transformaciones tan profundas? Porque ya estaban ahí los mecanismos, contenidos en ese diseño que fue fruto del consenso y la imaginación de los mejores de varias generaciones de españoles», ha destacado.

Elogio a Juan Carlos I

En este sentido, ha celebrado que «la Corona ha sido principal defensor y garantía de nuestra democracia» y se ha referido a don Juan Carlos y doña Sofía como «héroes a quienes les debemos el impulso primero y constante, valiente, imaginativo y decidido, que nos trajo la Constitución».

«Desde aquí, mi agradecimiento a los Reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró», ha confiado la presidenta madrileña.

Ayuso ha considerado de que «para salvaguardar la libertad indivisible, y protegernos de la tiranía contagiosa, no basta con rebatir y combatir a los totalitarios», sino que sobre todo, ha indicado, «hay que construir el futuro; y esto pasa por rescatar nuestra Historia y nuestro presente de manos del resentimiento».

«La aún joven Constitución del 78 ha demostrado con creces su validez, su capacidad para responder a las transformaciones más radicales, su poder de innovación y eficacia. Por eso la odian los totalitarios; y por eso la estimamos los que amamos la libertad, los dispuestos a trabajar para hacernos cargo de nuestro legado histórico y de nuestro futuro como Nación».

Así, ha llamado a «ejercer, con audacia, imaginación, veracidad y eficacia, en libertad, aquello que se denominó Asombrosa madurez. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, recientemente refrendado con amplia mayoría en las urnas, es un firme defensor de la Constitución, y siempre rendirá respeto a los artífices de la Transición y a la responsabilidad demostrada por la inmensa mayoría del pueblo español», ha concluido.