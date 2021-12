La prensa internacional lleva tiempo encumbrando a Isabel Díaz Ayuso por su gestión de la pandemia a nivel mundial. The Economist la elogió como «la nueva esperanza de la derecha española», Le Figaro habló de la «gran revelación» y Corriere della Sera, periódico de mayor tirada de Italia, alabó el «Milagro de Madrid». Ahora es The Wall Street Journal quien se rinde a Ayuso titulando: «Madrid, la ciudad que no confina» y situándola como la próxima rival de Pablo Sánchez tras su apabullante victoria el 4-M en Madrid. El diario económico alaba su «sensatez» y recuerda que su política a favor de la libertad durante el covid «arrasó en las urnas».

«Tal éxito electoral ha convertido a la Sra. Díaz Ayuso en la política conservadora más destacada de España y ha provocado especulaciones sobre ella como una posible rival para el primer ministro socialista Pedro Sánchez. La prensa española ha informado sobre las tensiones entre ella y el líder nacional de su partido, Pablo Casado, pero ella ha negado interés más allá de su trabajo actual. Al final de la entrevista, bromea: «En cuanto termine aquí, volveré a ser periodista», escribe Adam O’Neal en WSJ.

«Llegué a Madrid en octubre de 2020, huyendo de un inminente confinamiento en Alemania, y me quedé hasta abril», cuenta O’Neal sobre su experiencia en tierras madrileñas y destaca que lo primero que le llama la atención es la relajación de las medidas en hostelería: «Los bares a menudo parecían tan llenos como lo estaban durante mis visitas previas a la pandemia, y el centro de la ciudad estaba lleno de compradores navideños. Visité oficinas llenas de trabajadores. Los patios de recreo resonaban con los sonidos de los escolares jugando. Mientras tanto, el Gobierno regional de Cataluña cerraba sus bares a mediados de octubre, mientras que en noviembre el Gobierno valenciano impuso estrictas restricciones de capacidad en iglesias, restaurantes y tiendas. Países como el Reino Unido, Francia y Alemania también impusieron cierres y confinamientos estrictos en casa de gravedad».

Pero el reportero pone el foco en la hostelería. ¿Cómo es posible que Madrid haya conseguido tener tasas bajas de contagio con restaurantes abiertos hasta la medianoche?. «La industria de la hostelería, una de las más importantes económica y socialmente de España, floreció en Madrid. A principios de este año se convirtió en la región española con más trabajadores de la hostelería, superando a Andalucía y Cataluña, que son más pobladas», dice WSJ. “Lo que me enorgullece es pensar que hemos sido una de las regiones más castigadas de Europa y del mundo por la primera ola de la pandemia”, afirma Ayuso al WSJ. “Ahora se ha convertido en todo lo contrario, y eso te muestra el carácter del ciudadano que viene a vivir a Madrid”.

Al periodista también le sorprende cómo los madrileños se aferraron a la mascarilla: «A menudo caminaba con la mascarilla puesta por calles con poca gente, sólo para quitármela para comer una vez sentado en un restaurante concurrido. Era raro ver a alguien afuera con la cara descubierta, y muchos continuaron usando mascarilla después de que su uso obligatorio se redujera a sólo en interiores».

The Wall Street Journal destaca que los madrileños premiaron con su voto el sentido común que tuvo Ayuso durante la pandemia evitando asfixiar a la hostelería como hicieron otras grandes capitales: «El público fatigado por el encierro recompensó al Partido Popular de Díaz Ayuso durante las elecciones regionales de mayo. Hizo campaña con el simple eslogan de «libertad», anteriormente «comunismo o libertad», y funcionó. El partido duplicó su participación en el electorado de dos años antes, terminando con un millón de votos más que su competidor más cercano».