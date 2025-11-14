Ayuso cancela por sorpresa su presencia en el acto de bienvenida de la NFL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto obligada a abandonar en la tarde de este viernes el acto de bienvenida a los representantes de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos. Fuentes oficiales a OKDIARIO confirman que «no hay indisposición» sino que «está recuperándose» de una dolencia de la que aquejaba desde hace días.

Con la de este viernes son ya dos las ocasiones en las que la presidenta Ayuso se ha visto obligada a abandonar un acto oficial debido a una dolencia. «No hay indisposición», han recalcado fuentes de su entorno a este medio. «Aún no está al 100% y no ha podido estar en el evento», han señalado.

Ayuso tenía previsto ejercer de anfitriona en el acto de bienvenida de los representantes de la NFL. Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida al evento.

Del mismo modo, al acto sí que ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el comisionado Goodell, considerado una de las grandes personalidades del deporte estadounidense, y los representantes de las dos franquicias que disputarán el próximo día 16 de noviembre el partido en el Santiago Bernabéu.

Se ausentó en la Almudena

Fue el pasado lunes, con motivo de la celebración de la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, cuando la líder regional se vio obligada a abandonar el acto oficial en una ambulancia debido a una «leve indisposición». Minutos más tarde, fuentes de su equipo recalcaron que porque ésta resultaba ser la vía más rápida y segura para proceder a su traslado.

En una atención a los medios, previo a su ausencia, la presidenta madrileña celebró que la capital de España, Madrid, se encontrara entre las doce ciudades del mundo que tendría a equipos con plaza fija en la futura liga europea que planea poner en marcha la NBA en 2027.