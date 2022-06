La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vaya a presentar a la reelección en las próximas elecciones generales. «Cuando convoque elecciones, tendrá que abandonar el Gobierno porque España está hecha unos zorros», ha afirmado la dirigente madrileña.

Así se ha mostrado Ayuso a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP que se celebra este martes en la sede de Génova, tras las elecciones andaluzas del pasado domingo en las que el PP de Juanma Moreno arrasó al lograr la mayoría absoluta. «España está hecha unos zorros y ahora mismo lo que pasa es que lo que hemos visto este domingo en Andalucía es lo que vamos a ver constantemente. Se ha visto en las últimas cuatro elecciones y es el desgaste de un modelo, el del PSOE, que no está afrontando los problemas que tiene España», ha declarado la presidenta madrileña ante los medios.

Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que España se encuentra en una «crisis económica que después del verano crecerá mucho más» y considera que en la actualidad «las clases medias ni siquiera trabajando pueden llegar a fin de mes».

«Tenemos una crisis institucional constante. Un día tras otro divisiones territoriales, empobrecimiento de todos, debilitamiento de la marca España fuera de nuestras fronteras, un problema con la Educación, que están reformando por la puerta de atrás sin ningún tipo de consenso llenando de ideología y de programas electorales los libros de texto», ha argumentado la presidenta autonómica.

En este sentido, Ayuso ha destacado que la sociedad «cada vez está más sola» por no poner solución a los problemas actuales como el crecimiento demográfico, la soledad no deseada o las adicciones «que no se están atendiendo».

«Los ciudadanos cada vez están más alejados del Gobierno y cada vez el Gobierno más empequeñecido y sumido en toda crisis, en todo tipo de problemas», ha apostillado.

«Efecto Feijóo»

Desde el PP presionan a Pedro Sánchez para que convoque cuanto antes las elecciones generales tras los resultados electorales de Andalucía. Juanma Moreno logró la mayoría absoluta en detrimento del PSOE, que cosechó los peores resultados electorales de su historia en la región.

Por ello, Ayuso considera que el «efecto Feijóo sí que existe y que está dando gran estabilidad al PP en toda España». «Yo no tengo que hablar ya de nada así, en realidad lo desconozco. Sí tengo claro que el presidente Feijóo le ha dado una gran confianza al proyecto de Juanma Moreno en Andalucía. Ha permitido que él pueda hacer las mejores listas electorales, elegir a los mejores, porque nadie mejor que un presidente autonómico para saber lo que conviene más en su comunidad y ahí está el resultado también», ha defendido la dirigente madrileña.