La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar «con nocturnidad» inmigrantes ilegales desde Canarias a comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna el PP. Ayuso considera que el Ejecutivo realiza esta acción porque «necesita los votos de Coalición Canaria».

«Lo que hace falta es saber qué política migratoria va a tener el Gobierno. Yo sé que necesita los votos de Coalición Canaria para estar ahí al frente y para que les haga los números, pero no puedes comprar los problemas a cambio de votos, de escaños, para que te salgan las cuentas sin medir las consecuencias», ha sostenido la presidenta madrileña este lunes.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo a pesar de su rechazo a la Ley de Amnistía, una norma que el PSOE pactó con los separatistas a cambio de sus votos para investir al dirigente socialista. Su voto también fue clave para que saliera adelante el decreto ómnibus y el de anticrisis, que fueron convalidados en una votación de infarto tras un acuerdo de última hora de los socialistas con Junts.

A pesar de ello, Valido asegura que su voto «no está sosteniendo a Sánchez». «Ni Coalición Canaria. Son otros los que están sosteniendo al Gobierno. Voto a favor de lo que he acordado con este Gobierno que iba a votar con nosotros o sin nosotros, en un escenario en el que Canarias no se podía permitir el lujo de no negociar», ha defendido este lunes en una entrevista en la Cadena Cope.

Isabel Díaz Ayuso se pregunta qué anuncio se le está dando «a las mafias» cuando se les dice que pueden «enviar a miles de personas a las Islas Canarias, que ya el Gobierno los manda por avión a la Península con nocturnidad y quita el problema».

«Es bastante preocupante porque lo único que está demostrando es que es todavía más fácil hacer negocio con la inmigración y no tratando el problema en origen», ha recalcado la presidenta madrileña este lunes concedida a Onda Cero. La dirigente del PP pide atajar esta cuestión «sentando en la mesa a esos países que de origen están dejando abandonada a la suerte a su gente en el mar», ni tampoco hablando «con las autoridades europeas para pedir ayuda».

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de estar trasladando inmigrantes ilegales «a distintos puntos de la geografía española» desde hace meses. «Por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando a los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios, y a comunidades donde gobierna el PP y no el PSOE», ha indicado.

«Abandonados por el Gobierno»

La presidenta del Ejecutivo madrileño recalcan que ellos están «encantados» de ponerse a trabajar para «buscar la mejor solución para estas personas». «Lo que no se puede hacer es mandar por las noches, sin que las autoridades locales y las autonómicas -que son quienes más competencias tienen en materia sanitaria o social- sepan quiénes son, de dónde son, qué edades tienen o qué problemas traen», ha puntualizado.

«Y luego hay municipios, como por ejemplo le está pasando a Alcalá de Henares, que se encuentran con miles de personas que están allí abandonadas por el Gobierno que, por supuesto, luego van por el municipio suben, bajan, pero que ellos no saben quiénes son», ha subrayado. También considera que a la sociedad, especialmente en municipios, le gusta «conocerse» y saber «quiénes son los vecinos».

«Ese ese descontrol del Gobierno provoca situaciones anómalas por completo, de dejación de funciones, y que se deben abordar. Me parece de una irresponsabilidad absoluta», ha zanjado Isabel Díaz Ayuso.

«Quitárselos de encima»

OKDIARIO reveló el pasado mes de octubre que el Ministerio del Interior fletó varias aviones para que se trasladasen inmigrantes ilegales desde Canarias al resto de la península por la noche. Este periódico recogió imágenes en exclusiva de estos traslados llegando al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Gobierno de Ayuso se enteró de estas acciones a través de este periódico. «Es una deslealtad y una falta de respeto», señaló el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Ayuso cifró por aquel entonces en más de 1.000 los inmigrantes ilegales llegados a la región madrileña sin que el Ejecutivo de Sánchez lo notificase antes. Aseguró que el Gobierno central lo hizo «para quitárselos de encima».

«Tampoco nos dan mucha más información al respecto. Lamento no tener mucha más información porque es que no la hay. A lo mejor estaremos hablando, sumando a vuelapluma lo que estamos leyendo y escuchando, superando los 1.000 ahora mismo en Madrid, pero sin más información al respecto», admitió Ayuso en el II Foro Económico de OKDIARIO en el Hotel Palace de Madrid tras conocerse la noticia.