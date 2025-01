«Prepárame una tarjeta para las vacaciones, ya sabes, sin límite», le ordenaba Claudio Rivas, el cerebro de la trama de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, a sus colaboradores. OKDIARIO revela los audios en posesión de la UCO en los que los imputados hacían gestiones para perpetrar el fraude de IVA millonario gracias a una licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos dada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los miembros de la trama fueron detenidos en dos operaciones policiales ordenadas por el juez que investiga un entramado de operadoras y comercializadoras que consiguieron evadir hasta 1.000 millones de euros de impuestos. El juez acaba de levantar el secreto de sumario.

El instructor decretó el pasado 10 de octubre el ingreso en prisión de Claudio Rivas tras constatar que era él quien controlaba la operadora Villafuel. Lo hacía de la mano de su hermana, María Luisa Rivas, conocida como Marisa, a quien los investigadores sitúan como testaferro de Claudio Rivas. La operadora comercializaba a través de empresas repartidas por España también a nombres de testaferros que fueron detenidos en las intervenciones policiales y puestos en libertad.

Tal y como se puede apreciar en los audios de los teléfonos intervenidos en los registros de la Guardia Civil, Rivas daba instrucciones sobre los contratos que se debían firmar a través del entramado de empresas vinculadas al fraude. «Me acaba de contestar el abogado mío y habría que hacer ahí una cosa si nos viene a nosotros mal dadas, él tiene la responsabilidad de pedir las reclamaciones, mándalo, mándalo, por favor», pedía Rivas insistentemente a uno de sus empleados sobre un contrato vinculado a la trama de hidrocarburos.

Chalet del ‘caso Koldo’

Los audios también revelan que Claudio Rivas daba órdenes sobre el chalet que fue alquilado al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y que está bajo la lupa de los investigadores en el marco de la investigación del caso Koldo. Fuentes consultadas aseguran que esta propiedad se compró como dádiva para que la empresa de Rivas, Villafuel, obtuviera la licencia de operadora.

El chalet estaba ubicado en La Alcaidesa, una urbanización perteneciente a los municipios españoles de San Roque y La Línea de la Concepción (Cádiz). Tenía unas vistas de excepción al Mediterráneo desde las que se podía ver el peñón de Gibraltar. La ubicación, sin embargo, no era tan privilegiada, puesto que se encontraba alejada de los núcleos de población. Algo por lo que Ábalos quiso no continuar en la propiedad que contaba con piscina exterior y jardín.

La vivienda se compró a través de la mercantil y comercializadora de combustibles, Have Got Time. El principal investigado en la trama del fuel, Claudio Rivas, ha tratado de ocultar su vinculación con Have Got Time, sin embargo, los audios revelan que obtenía fondos de esta empresa. «Prepárame una tarjeta de la Caixa de HG [Have Got Time] para llevármela», ordenaba Rivas a sus socios. Esta grabación evidencia que el cerebro de la trama del fuel controlaba los ingresos de una de las comercializadoras con las que operaba Villafuel.

Concurso de acreedores

Have Got Time llegó a contar con una solvencia económica de ingresos millonarios. De este modo, se decidió utilizar la misma para comprar el chalet que disfrutaría la familia de Ábalos durante un verano en Cádiz. Sin embargo, el negocio se truncó meses después a raíz de una inspección de Hacienda que reclamaba a la empresa millones de euros. La empresa tenía bajo su propiedad entonces el chalet del ‘caso Koldo’ y un barco.

Los audios revelan que el cerebro de la trama del fuel, Claudio Rivas, daba órdenes sobre estas propiedades: «El barco hace el cambio de titularidad. Eso da, en eso no hay ningún problema. Pero hay que hacer transacción económica para que no haya ningún problema como hemos dicho hoy. Y el tema del chalet, hay que hacer lo mismo de alguna forma, hacer un pase y luego ya lo sacamos por otro lado».

En concreto, se refería que para pagar la deuda con Hacienda había que cambiar de dueño al barco y a la casa de Cádiz que disfrutó la familia del ex ministro José Luis Ábalos. Have Got Time acabó en concurso de acreedores.