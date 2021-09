La Audiencia Nacional ha paralizado de manera cautelar la extradición del ex jefe de Inteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal hasta que el Ministerio del Interior no resuelva la petición de asilo que el propio solicitó en 2019.

La resolución de la Audiencia señala que no puede resolver la entrega de El Pollo Carvajal a EEUU hasta que Interior no se pronuncie sobre la petición de asilo que desde 2019 no se ha resuelto, por eso en su resolución, asegura que «se suspende la materialización de la entrega».

La Policía Nacional detuvo el pasado 9 de septiembre en Madrid al ex general venezolano que era prófugo de la Justicia y tenia una orden de búsqueda y captura para su extradición a EEUU. Según informaron los agentes, Carvajal vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza».

El ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal, continuaba estando protegido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando se escapó después de que la Audiencia Nacional aceptara entregarlo a las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Desde que abandonó la cárcel de Estremera, El Pollo Carvajal ha mantenido contacto con los mismos miembros del CNI que le ayudaron a llegar a España. En concreto, la comunicación entre el guardián de los secretos del chavismo y los servicios secretos españoles se ha llevado a acabo mediante los agentes del CNI con las iniciales R.R. y J.S. OKDIARIO dispone de los nombres y apellidos de los espías, pero se limita a publicar únicamente sus iniciales para preservar la seguridad de estos funcionarios del Estado.

De hecho, mientras El Pollo Carvajal se encontraba encarcelado en la prisión de Estremera, los agentes de La Casa –como se conoce a la sede del espionaje español– mantuvieron al menos una discreta reunión con el hijo de Carvajal.