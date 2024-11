Armengol retira del Diario de Sesiones la defensa del franquismo que hizo un diputado de Vox

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha ordenado retirar del Diario de Sesiones la defensa del franquismo que hizo un diputado de Vox este martes durante un Pleno en la Cámara Baja. Manuel Mariscal, parlamentario por Toledo de la formación de Santiago Abascal, aseguró que la etapa posterior a la Guerra Civil fue un momento de «de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional». Armengol ha advertido a Vox que no permitirá que haga «apología del franquismo» en el Congreso, como asegura que ocurrió el pasado martes.

El diputado del partido de Abascal aprovechó su intervención en el debate previo a la votación del nuevo presidente de RTVE para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de usar a la cadena pública «para protegerse de la verdad». Manuel Mariscal afirmó que los españoles, principalmente los jóvenes, conocen la realidad mediante «las redes sociales» y no por «medios de comunicación que no están controlados por el poder político». Fue en ese momento cuando el diputado de Vox puso en valor el franquismo. «Gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura como nos vende este Gobierno, sino un etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional», señaló.

Francina Armengol ha pedido este jueves «disculpas» al Congreso porque no pudo oír estas palabras del diputado de Vox en el momento en el que fueron pronunciados y ha anunciado que tras visualizarlas ha llegado a la conclusión de que no son «aceptables» y por eso ha ordenado su retirada. En realidad los comentarios no se eliminarán sino que se pondrán entre corchetes en el Diario de Sesiones con una llamada explicando que fueron censuradas por la Presidencia.

La presidenta de la Cámara Baja ha comunicado esta decisión tras el debate de una propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática, recalcando que ha ordenado su retirada y advirtiendo de que no va a «admitir» que se haga «apología del franquismo y discursos de odio» en el Congreso.

«Hago la advertencia a todos los diputadas y diputados de que no pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas», ha esgrimido.

«Una época chachi piruli»

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha y diputado por Toledo, Sergio Gutiérrez, también acusó al diputado de Vox de hacer «apología de la dictadura franquista», al igual que Armengol. «Esta es su memoria histórica la de una parte muy pequeña de España que vivió sin restricciones económicas. La abuela de este diputado no pudo abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido, reservar una habitación de hotel o las de su generación divorciarse aunque le pegasen. Esto era progreso. Si se te ocurría decir que creías en la justicia social acabas en el calabozo y si te quejabas podías recibir una paliza. Esto era reconciliación. Pero fue una época chachi piruli», afirmó el diputado socialista en un mensaje colgado en las redes sociales.

Ante estos ataques, Manuel Mariscal se defendió asegurando que sus dos abuelas «por suerte no han visto» la «corrupción, inseguridad y servicios públicos saturados» que está dejando el Gobierno de Pedro Sánchez. «Me sorprende que siempre hablen de ‘mi abuela’, ‘mi abuelo’ en singular ¿reniegan del otro/a por algo? Sinceramente, creo que muchas abuelas de los diputados del PSOE si estuviesen vivas les hubiesen dado un capón a sus nietos cuando votaron sí a la amnistía y sí al corrupto de Pedro Sánchez», esgrimió para contestar al parlamentario del PSOE.

«Para dictadura la que nos está dejando este Gobierno. Odiáis la libertad de expresión porque pone en peligro vuestras mentiras. En la España en la que he crecido cada ciudadano podía pensar e interpretar la historia en libertad. Debemos luchar para que pueda seguir siendo así», explicó el diputado de Vox en otro mensaje colgado en las redes sociales para defenderse de las críticas vertidas contra él por alabar el franquismo.