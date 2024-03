Armengol culpa al ministerio de Ábalos de las mascarillas ‘fake’: «Nos fiamos del Gobierno»

La trama Koldo ha desatado la guerra interna en el PSOE. El caso de la compra de mascarillas defectuosas que implica al Gobierno de Baleares, presidido por la actual presidenta del Congreso Francina Armengol, ha elevado la tensión hasta límites pocas veces conocidos, entre las peticiones de dimisión por parte de la oposición. En el equipo de Armengol tratan de defenderse disparando a la cúpula del Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos. Hasta el punto de declararse «víctimas» de un «engaño» al «fiarse» de un proveedor que venía avalado por este departamento. «Si lo dice Transportes, para nosotros tiene una fiabilidad muy alta», sostienen en el entorno de la ex presidenta balear. Eso sí, aclaran: «Ábalos no presiona al Gobierno de Baleares, jamás, no tiene esa capacidad».

En plena pandemia, el Ejecutivo de Armengol adquirió un lote de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, ahora investigada por el cobro de presuntas mordidas y para la que intermediaba Koldo García, ex asesor de Ábalos. El importe ascendió a 3,7 millones de euros. No obstante, unos meses después, se comprobó que el material no cumplía las condiciones de calidad exigidas -se asimilaban a mascarillas quirúrgicas y no FFP2, como sea la intención de la compra- y las mascarillas quedaron guardadas como stock en un almacén, nunca se utilizarían. En 2023, poco antes de dejar el Gobierno al ser desalojados por el PP, el PSOE inició una reclamación a la empresa para recuperar parte del dinero pagado. Es decir, tres años después de confirmar que el material era defectuoso.

Fuentes del Gobierno de Armengol defienden que el pedido «fue fiscalizado» y sometido a examen. En concreto, las mascarillas se remitieron al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP). El 8 de junio de 2020, el Servicio de Salud de Baleares recibió un informe que concluía que «ninguna» de las referencias analizadas cumplía «con los requisitos de una mascarilla FFP2», que era «el tipo ofrecido por la empresa».

Pese a ello, el Gobierno balear certificó, en agosto de 2020, que las mascarillas con defectos eran «satisfactorias». Así lo acreditó en un documento, firmado el día 12 de ese mes, es decir, dos meses después de recibir el informe antes mencionado en el que advertía de su baja calidad. Ese certificado había sido requerido por la propia empresa, con vista a optar a posteriores concursos públicos. «La empresa Soluciones de Gestión ha realizado suministros de manera satisfactoria, durante el año 2020 (…) sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia», se recogía en ese documento, elaborado expresamente «para que surta efectos de participación en concursos públicos».

En el entorno de Armengol sostienen que el proveedor «venía recomendado» por el departamento de Ábalos, «como ocurrió en otros organismos del Estado», y niegan relación con Koldo García. Pero no aclaran quién en Transportes recomendó a la empresa.»Koldo para nosotros no existe», matizan. Los contactos del Gobierno balear con Soluciones, sostienen, se hicieron a través de Íñigo Rotaeche, único accionista de la empresa cuando se adjudicaron los contratos de la pandemia.