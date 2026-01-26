Vicente Gil analiza con Luis Balcarce y Fran Carrillo la última hora sobre el accidente ferroviario de Adamuz en La Antorcha y la actualidad de este 26 de enero de 2026:

Óscar Puente suma versiones contradictorias de lo ocurrido en Adamuz. Dijo que la vía estaba «completamente renovada» y hoy ha admitido que «no en todos sus elementos».

Parte de la vía en la zona accidentada tenía los mismos railes originales de 1989 y llevaban ahí 30 años sin reformarse.

El ingeniero-jefe de la Comisión de Investigación del accidente desnuda a Puente: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral después de 30 años y no ha sido así».

Los Reyes irán el jueves al funeral de Huelva por las víctimas. Un ministro del Gobierno tendrá que acompañarles: Óscar Puente o María Jesús Montero, los candidatos.

La Casa Real y Moncloa temen el jueves en Huelva un ambiente similar al de Paiporta tras la dana.

Sánchez anuncia con Podemos la regularización inmediata de 500.000 inmigrantes para tapar su responsabilidad en las 45 muertes de Adamuz y en la del maquinista de Rodalíes.