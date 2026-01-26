LA ANTORCHA | Puente miente sobre Adamuz y Sánchez legaliza 500.000 inmigrantes para tapar 46 muertos
Vicente Gil analiza con Luis Balcarce y Fran Carrillo la última hora sobre el accidente ferroviario de Adamuz en La Antorcha y la actualidad de este 26 de enero de 2026:
- Óscar Puente suma versiones contradictorias de lo ocurrido en Adamuz. Dijo que la vía estaba «completamente renovada» y hoy ha admitido que «no en todos sus elementos».
- Parte de la vía en la zona accidentada tenía los mismos railes originales de 1989 y llevaban ahí 30 años sin reformarse.
- El ingeniero-jefe de la Comisión de Investigación del accidente desnuda a Puente: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral después de 30 años y no ha sido así».
- Los Reyes irán el jueves al funeral de Huelva por las víctimas. Un ministro del Gobierno tendrá que acompañarles: Óscar Puente o María Jesús Montero, los candidatos.
- La Casa Real y Moncloa temen el jueves en Huelva un ambiente similar al de Paiporta tras la dana.
- Sánchez anuncia con Podemos la regularización inmediata de 500.000 inmigrantes para tapar su responsabilidad en las 45 muertes de Adamuz y en la del maquinista de Rodalíes.
