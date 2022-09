Las palabras de Pablo Iglesias sobre los policías de Madrid podrían no quedar impunes. El ex vicepresidente podemita del Gobierno aseguró que «con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid», unas declaraciones que, según ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Dirección General de la Policía Municipal está estudiando «desde el punto de vista jurídico para ver si procede el ejercicio de acciones judiciales».

Almeida ha calificado a Iglesias de «chisgarabís, juguete roto de la política y antidemócrata» y apoya su valoración señalando que sus «declaraciones gravísimas acreditan que no es un demócrata, no cree ni en la democracia ni en el Estado de Derecho ni en la separación de poderes». Además, ha anunciado que el Grupo Municipal del PP llevará al Pleno de Cibeles del mes de octubre su reprobación.

Pablo Iglesias utilizó su mitin semanal en el diario podemita Público para atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hablando de la condena a 19 meses de cárcel a Isa Serra, ex diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés.

«Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde», afirmó ayer el ex vicepresidente en su programa de radio.

El alcalde de Madrid ha aprovechado su visita a la 32ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid para valorar así sus declaraciones: «Condena total, absoluta y firme de Pablo Iglesias como persona, y como político, por las declaraciones que hizo ayer, y en segundo lugar, esa condena la vamos a articular en dos ejes diferentes».

Para Almeida esas palabras son absolutamente intolerables: «Es gravísimo que llegara a decir que se manipularon pruebas para condenar a una delincuente como Isabel Serra. Por tanto, primera vía, posible ejercicio de acciones judiciales, y segunda, les anuncio que vamos a llevar al pleno del Ayuntamiento de Madrid en el mes de octubre una declaración reprobando a Pablo Iglesias y sus declaraciones y, por supuesto, defendiendo la actuación de la Policía Municipal».

El alcalde ha explicado que será el grupo municipal del PP el que lleve esa reprobación, pero no tienen «ningún problema» en que «cualquier otro grupo municipal», y «especialmente» su socio de Gobierno, Ciudadanos, plasmen «conjuntamente todos la firma en la declaración de reprobación a Pablo Iglesias».

«Creo que sería un ejercicio muy saludable de defensa del interés de la ciudad de Madrid, de los madrileños y de la Policía Municipal, que todos los grupos municipales plasmemos la firma. Por tanto es una iniciativa del Grupo Municipal Popular, pero nosotros ponemos esta iniciativa a disposición de todos los grupos municipales para que vaya con la firma conjunta de todos los portavoces», ha incidido.

Después Iglesias llegó a decir que «tan inútiles resultaron ser los agentes de la Policía Municipal que la Brigada Provincial de Información les tuvo que enseñar fotos de Isa de oro día distinto al del desahucio (…) y decirles señalad aquí, señalad a ésta».