José Luis Martínez-Almeida ha invitado directamente al alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, a visitar la capital de España inmediatamente después de conocer que su homólogo de la principal urbe del estado de Pensilvania se ha deshecho en elogios hacia Madrid. Fue hace dos días, en una comparecencia tras un tiroteo en la ciudad norteamericana, cuando el mayor aseguraba que «Madrid es un lugar maravilloso» en relación a la no peligrosidad de la capital española en comparación con su ciudad.

Almeida le ha escrito públicamente en las redes sociales a Kenney, lamentando «los recientes eventos en su ciudad» -dos policías resultaron heridos-, y mostrándose «contento de oír tus palabras sobre Madrid». Así, le dijo que «será un placer recibirte en Madrid, hablar sobre nuestras ciudades y, dado tu interés en el fútbol, invitarte a ver nuestro ‘derbi’, si tú quieres».

El hecho es que Kenney compareció ante la prensa local ataviado con una camiseta del Real Madrid, que fue lo que llamó la atención de los periodistas a los que atendía, y le preguntaron por ello. El alcalde, que había acudido cariacontecido por el tiroteo, cambió el gesto orgulloso de su camiseta del Real Madrid y recordando la buena experiencia vivida cuando visitó la capital de España. El alcalde de Filadelfia enfatizó que «Madrid fue maravilloso», y puso como ejemplo: «Paseé por Madrid a la una de la mañana, paseé…», seguía, destacando la ausencia de miedo a cualquier susto por parte de individuos armados de la que se goza a este lado del charco en este sentido. No pudo Kenney seguir glosando sus buenos recuerdos de Madrid porque enseguida los periodistas le cortaron para preguntarle si estaba preocupado por la situación en Filadelfia: «Yo estoy preocupado cualquier día, no sólo hoy», finalizó Kenney.

Kenney, a su vez, le ha contestado este mismo jueves a Almeida, dándole las «gracias» e insistiendo en que «pasé un tiempo maravilloso a principios de este año en Madrid. Como ciudad anfitriona del Mundial de fútbol 2026, estoy seguro de que hay mucho que Filadelfia puede aprender de Madrid y España», ha subrayado.

Thank you, @AlmeidaPP_. I had a wonderful time in Madrid earlier this year. As a World Cup 2026 Host City, I'm sure there is much Philadelphia can learn from Madrid and Spain. https://t.co/0v3bQzKzIU

— Jim #VaxUpPhilly Kenney (@PhillyMayor) July 7, 2022