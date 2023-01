Almeida: «Aspiramos a gobernar en solitario, ya sabemos lo que es depender de Vox»

El alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la Alcaldía en las elecciones del 28 de mayo, José Luis Martínez-Almeida, comenta distintos asuntos de la actualidad madrileña en esta entrevista con OKDIARIO. Entre ellos, la rebaja fiscal que prepara de cara a la próxima legislatura o sus proyectos más emblemáticos para la ciudad. Además, aborda sus relaciones con Vox y los posibles pactos, la polémica con Madrid Central y si recuperará el sueño olímpico.

PREGUNTA.- Si puede, ¿evitará una coalición con Vox, como ha planteado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo?

RESPUESTA.- Si vamos a unas elecciones hablando de los pactos estamos mandando un mensaje equívoco. Nosotros, lo que queremos es gobernar con la mayoría más amplia posible.

P.- Y eso, ¿qué significa? ¿Mayoría absoluta?

R.-Aspiramos a gobernar en solitario. Ya sabemos lo que son los gobiernos de izquierda y no queremos que se repitan en Madrid. Y, en segundo lugar, y lo digo abiertamente, ya sabemos lo que es depender de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Y pongo un ejemplo: en los Presupuestos, Vox ha votado dos veces no, una vez sí y otra, abstención. Que alguien me diga cómo es posible que, en cuatro años, se pueda votar de tres formas diferentes en los mismos Presupuestos. Y, en este último año, ni siquiera se han sentado a negociar con nosotros. No tengo nada contra Vox. Siempre he reivindicado mi acuerdo de investidura. Nunca les he aplicado el cordón sanitario que la izquierda siempre me ha solicitado. Lo que siento es que es Javier Ortega Smith quien ha hecho realidad el sueño de la izquierda: que Vox no tuviera ninguna capacidad de influencia en esta ciudad. Y además voluntariamente, porque se ha apartado de ello.

P.- ¿Tiene algún proyecto emblemático para la próxima legislatura?

R.- En primer lugar, el distrito financiero, la zona de Madrid Nuevo Norte, que nos va a permitir competir con los grandes centros financieros del mundo, como la City de Londres o de Fránkfort. Es la mayor operación de transformación urbana de las capitales europeas. Y, en segundo lugar, el eje Prado-Recoletos, el Paisaje de la Luz, Patrimonio de la Humanidad, que abordaremos también en la próxima legislatura.

P.- ¿Lo va a soterrar?

R.- Soterrar es imposible, porque técnicamente ya se descartó hace unos años. Siendo el principal eje norte-sur de la ciudad hay que ser especialmente cuidadoso con los temas de movilidad.

P.- Usted prometió que iba a eliminar Madrid Central.

R.- En una entrevista en OKDIARIO, además.

P.- Exactamente, en 2019.

R.- El primer acuerdo que adopté como alcalde fue una moratoria en la aplicación de Madrid Central que fue invalidada por un Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en una medida cautelarísima confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, la Justicia nos dijo que no podíamos parar Madrid Central, ni siquiera suspenderlo. Además, la Ley de Cambio Climático del Gobierno impide tomar medidas regresivas en zonas de bajas emisiones. Y también hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ante eso, podíamos seguir las políticas de la izquierda o bien generar políticas ambientales que mejorasen el crecimiento económico de la ciudad y nuestra calidad de vida y aire. Madrid demuestra que la bandera medioambiental no es de la izquierda, sino de las políticas sensatas que preconizamos desde el Ayuntamiento. Somos líderes económicos de España, estamos creciendo muy por encima del Producto Interior Bruto, pero esto no es incompatible con tomar medidas que protejan el medio ambiente y mejoren nuestra calidad del aire, y con que podamos cumplir además con los estándares de la Unión Europea. Madrid tiene que ser una ciudad de oportunidades, de crecimiento y de desarrollo económico, pero con calidad de vida, sin que eso se traduzca en medidas de prohibición y restricción. Es cierto, no pudimos acabar con Madrid Central, pero hay una resolución judicial y una normativa estatal y europea que me lo impide.

P.- Pero usted es consciente de que hay muchos comerciantes, hosteleros y pequeños empresarios en el centro de Madrid que están muy molestos. Y la inmensa mayoría no son precisamente votantes de la izquierda.

R.- No, permítame discrepar. Una de las cosas que nosotros hicimos fue modificar el modelo de Madrid Central del Distrito Centro, homologando a los comerciantes al trato que tienen los vecinos. Para ello, nos pusimos en contacto con todas las organizaciones de comerciantes y empresarios del distrito y todas nos dijeron que les parecía razonable. ¿Por qué ahora los comerciantes, los hosteleros y los hoteleros del Distrito Centro no tienen la disconformidad que tenían con el modelo del Gobierno de Manuela Carmena? Porque saben que somos un Gobierno favorable al desarrollo económico -y ahí están los números de turistas-, porque están equiparados a los vecinos del Distrito Centro, porque reclamaban que hubiera información suficiente en el acceso a los párkings y hemos colocado todas las pantallas. Y porque, por primera vez, hay dos líneas de transporte público que permiten ir gratis al Distrito Centro. La actividad económica se ha visto aumentada. E insisto, cuando modificamos Madrid Central, con las salvedades que nos permiten las resoluciones judiciales y la ley, lo hicimos de común acuerdo con los comerciantes.

P.- Pero, usted es consciente de que Madrid Central puede parecer muy progresista, pero castiga a las rentas más bajas, con coches que no pueden entrar en Madrid. ¿No considera que Madrid Central es discriminatorio y un poco elitista y clasista?

R.- Considero que hay que adoptar medidas que permitan cuadrar el desarrollo de la economía con preservar nuestra calidad del aire y cumplir con la normativa.

P.- Pero, una persona que tenga un buen patrimonio puede tener un coche con etiqueta Cero, pero al resto les cuesta un dineral…

R.- Las únicas restricciones se aplican a los vehículos sin etiqueta ambiental.

P.- Que son unos cuantos cientos de miles de coches…

R.- Son el 14% del parque automovilístico y suponen más del 40% de las emisiones. Por tanto, parece lógico actuar sobre ese 14%. Desde el primer momento dijimos que no podíamos operar sólo en las restricciones, sino generar alternativas. Por eso, hemos potenciado el transporte público. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) tiene ocho líneas de autobuses nuevas, 66 kilómetros adicionales de carril bus y ha renovado el 60% de su flota. Además, hemos puesto en marcha líneas de subvención por más de 110 millones para la renovación de vehículos.

P.- ¿Qué ayuda recibe una persona que tenga un coche anterior al año 2000?

R.- Va en función del vehículo que quiera adquirir, ya sea Cero, Eco, o con etiqueta C. Por cierto, hemos sufrido fuertes críticas por parte de Teresa Ribera por incluir estos últimos. La media va de 5.000 a 7.000 euros.

P.- ¿Va a resucitar el sueño olímpico de Madrid?

R.- Madrid tendrá unos Juegos Olímpicos, no tengo ninguna duda. El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene una deuda con Madrid. La candidatura de Buenos Aires generó una sensación de frustración y amargura porque nos sentimos injustamente tratados. Madrid tiene que optar a los Juegos Olímpicos, no puedo decir cuándo, pero sí puedo decir bajo qué premisa: tiene que haber un consenso institucional y, sobre todo, social. Es decir, que una gran mayoría de los madrileños estén de acuerdo en que optemos a esos Juegos Olímpicos. Entre otras cosas, porque el COI no nos va a tomar en cuenta si no vamos con ese amplísimo consenso.

P.- Y, ¿qué va a hacer? ¿Un referéndum?

R.- En primer lugar, tenemos que generar ese consenso con una política deportiva de base y atracción de eventos nacionales e internacionales, que es lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura. Hemos construido nuevas instalaciones deportivas en varios distritos, fomentado el deporte escolar, los deportes y juegos municipales, y estamos atrayendo también grandes eventos, de forma que se genere ese caldo de cultivo adecuado para que, en el momento oportuno, la ciudadanía madrileña dé el paso de ir a por los Juegos Olímpicos.

P.- ¿Será en la próxima legislatura?

R.- Prefiero no anticipar plazos, porque generar expectativas sobre esta cuestión, después de la experiencia con Buenos Aires… Hay que ir muy sobre seguro.

P.- Pero, ¿usted va a intentar, en algún momento de su carrera política, resucitar el sueño olímpico de todos los ciudadanos de Madrid?

R.- Lo que voy a hacer es poner los medios necesarios para que se pueda tomar una decisión.

P.- O sea, que hará un referéndum.

R.- No digo que sea un referéndum. Voy a hacer las políticas adecuadas para que, si tenemos que tomar la decisión, se pueda hacer con las debidas garantías de que hay un respaldo prácticamente unánime de los madrileños.