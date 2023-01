Almeida: «Griñán es un delincuente, hay que tomar ya una decisión sobre su entrada en prisión»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, opina rotundo en esta entrevista con OKDIARIO sobre la entrada en prisión de José Antonio Griñán. El viernes, la Audiencia de Sevilla acordaba aplazar su decisión sobre el ingreso o no en la cárcel del ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE para cumplir los seis años y dos días de prisión por malversación en los ERE fraudulentos hasta que concluya la radioterapia que ha comenzado para tratar su cáncer de próstata. «Se tiene que tomar ya una decisión», advierte Almeida.

PREGUNTA.- Como jurista, ¿qué le parece la burla con respecto a José Antonio Griñán por parte de la Administración de Justicia, la Fiscalía y el Gobierno? Es un delincuente condenado a seis años de prisión, en sentencia firme, y no entra en la cárcel.

RESPUESTA.- No hay corruptos buenos y malos. José Antonio Griñán es un corrupto condenado y un delincuente. Lo digo porque, cuando le condenaron, en el PSOE se decía que Pepe [José Antonio Griñán] y Manolo [Manuel Chaves] eran buenas personas y no se habían llevado nada. Dos presidentes del PSOE son delincuentes porque así lo ha dicho la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, y han sido condenados por la mayor estafa de dinero público de la historia de la democracia, 680 millones. Pero para Pedro Sánchez está claro que, si son de los suyos o le pueden beneficiar, no son corruptos. Yo no soy médico y prefiero no pronunciarme sobre lo que tiene el señor Griñán y si es un padecimiento incurable o no se puede tratar en prisión. Pero lo que se tiene que hacer es tomar ya una decisión. Si no, va a parecer que la Justicia actúa de forma diferente en función de quiénes son unos o quiénes son otros.

P.- ¿Le parece normal que Eduardo Zaplana, con un cáncer más avanzado y más grave, estuviera nueve meses en la cárcel y Griñán no haya entrado y probablemente no vaya a entrar?

R.- Es que son casos complicados de explicar. Griñán es un corrupto que ha perpetrado la mayor estafa de dinero público de la historia de la democracia y la sensación que se está dando es que hay una Justicia para unos y para otros. Que se tome la decisión que se tenga que tomar, conforme a Derecho, pero que se tome de una vez. No se puede estar alargando los plazos como se están alargando.