Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha advertido que teme por su propia seguridad: «Cualquier cosa que me pudiese pasar a mí o a mi familia va a apuntar al Gobierno del presidente». Además, ha señalado que no cuenta con «ningún tipo de protección» y que se siente «indefenso», después de haber señalado a medio Gobierno en su confesión ante la el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

«No tengo ningún tipo de protección», ha confesado el empresario este miércoles. «Me siento indefenso», ha añadido. Aun así, ha admitido que «en este momento» cree que no va a ocurrirle nada: «Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o mi familia, podría apuntar al Gobierno del presidente, es obvio y está claro». «Entiendo que en este momento no me va a pasar nada», ha subrayado.

Aun así, se ha mostrado preocupado por lo que podría ocurrirle en el futuro. «Es obvio que, conociendo a los personajes, me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora», ha manifestado el comisionista de la trama en la que está salpicado el que fuera secretario de organización del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

«Sánchez no dimite»

Aldama ha cargado también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberlo llamado «mentiroso» tras su declaración ante el juez. «Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite», ha asegurado. Begoña Gómez está imputada por hasta cuatro delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Por su parte, el hermano del líder socialista, David Sánchez, está imputada por hasta cinco delitos de corrupción.

«Hay pruebas, creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200.000 euros, que además ni le afectaba a él. Era por temas de los ayuntamientos y se le echó del Gobierno», ha subrayado el empresario en alusión a la moción de censura que el PSOE presentó contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 y que salió adelante gracias a los partidos separatistas.

El empresario también recuerda que se encuentra imputado por el caso Koldo José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes en el Ejecutivo de Sánchez y hombre fuerte del PSOE como secretario de organización de los socialistas, además de Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos. «A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer [Begoña Gómez] imputada, a su hermano [David Sánchez] imputado, a su segundo del Gobierno [José Luis Ábalos] imputado, a su jefe o asesor [Koldo García] imputado, y no dimite, no lo sé. Que venga Dios y lo vea», ha reiterado.