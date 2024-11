Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha asegurado que, a su juicio, el rescate del Gobierno a la aerolínea Air Europa durante la pandemia «tardó considerablemente» y destaca que se trataba de una «compañía declarada estratégica» y con más de 50.000 empleos «directos e indirectos».

El empresario ha asegurado que él vivió «muy cerca y desde dentro» el rescate de la compañía después de que estallase la pandemia de la Covid-19 que impactó en un mayor medida a las empresas vinculadas al transporte y al turismo.

«No tengo muy claro que eso sirviera para que se acelerara», ha asegurado Aldama. El nexo corruptor de la trama Koldo ha negado que el vínculo entre los dirigentes de Air Europa y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, facilitara la entrega de las ayudas del Ejecutivo a la aerolínea. «No se aceleró como se tenía que haber acelerado», ha subrayado.

Aldama ha puesto en valor en su entrevista este miércoles en Herrera en COPE que «la compañía se declaró estratégica, había cerca de 50.000 empleados directos e indirectos en riesgo de quedarse sin trabajo». Por todo ello, ha sentenciado que no hubo excesiva premura por entregar el rescate a una empresa que tenía una gran importancia en España: «A mí parecer, se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía».

Lo que sí ha confirmado es que tenía un acuerdo con la aerolínea para el cobro de unas deudas en Venezuela. «Tenía un mandato para que esas gestiones fueran a éxito y esas deudas se cobraran», ha admitido el empresario.

«Tuvimos éxito porque conseguimos varias opciones de cobro a las cuales la compañía se negó porque no eran las adecuadas», ha expresado, para añadir que «ahí ya no podía hacer mucho más». Lo que sí cuenta es que dependía de la dirección «aceptar esas opciones de cobro», y finalmente no lo hicieron.

«Sánchez no dimite»

Aldama ha cargado también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberlo llamado «mentiroso» tras su declaración ante el juez. «Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite», ha asegurado. Begoña Gómez está imputada por hasta cuatro delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Por su parte, el hermano del líder socialista, David Sánchez, está imputada por hasta cinco delitos de corrupción.

«Hay pruebas, creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200.000 euros, que además ni le afectaba a él. Era por temas de los ayuntamientos y se le echó del Gobierno», ha subrayado el empresario en alusión a la moción de censura que el PSOE presentó contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 y que salió adelante gracias a los partidos separatistas.

El empresario también recuerda que se encuentra imputado por el caso Koldo José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes en el Ejecutivo de Sánchez y hombre fuerte del PSOE como secretario de organización de los socialistas, además de Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos. «A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer [Begoña Gómez] imputada, a su hermano [David Sánchez] imputado, a su segundo del Gobierno [José Luis Ábalos] imputado, a su jefe o asesor [Koldo García] imputado, y no dimite, no lo sé. Que venga Dios y lo vea», ha reiterado.