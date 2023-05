Alcobendas, el ‘Ohio’ del 28M al que mira el PP de Feijóo para dar la puntilla a Ciudadanos

La ofensiva del PP en esta recta final de campaña para sumar ese voto resquicio del «2%-3%» que todavía conservaría Ciudadanos puede ilustrarse perfectamente con el caso de Alcobendas, señalan fuentes de la dirección del PP en conversación con OKDIARIO. En este municipio madrileño, la candidatura del PP encabezada por Rocío García Alcántara está en condiciones de poder obtener una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario si consigue atraer ese voto de Ciudadanos, sostienen tales fuentes.

En las anteriores elecciones locales de 2019, el PP fue la fuerza ganadora, con 10 concejales y 34,33% de los votos, mientras que Vox obtuvo dos ediles (6,84%) y Podemos, uno (5,71%). Sin embargo, fueron PSOE (con 9 concejales y un 30,45%) y Ciudadanos (con 5 actas y un 15,75%), segunda y tercera opción respectivamente, los que acabaron gobernando al llegar a los 14 ediles de la mayoría absoluta. Socialistas y naranjas se repartieron la presidencia-alcaldía dos años para cada formación. Desde octubre de 2021 el actual regidor es Aitor Retolaza, de CS.

No obstante, la formación naranja ya había iniciado un fuerte retroceso desde meses atrás, como refleja el resultado que deparó en este municipio la cita de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid de mayo de 2021. En tales comicios, donde el PP volvió a ser primera fuerza e incrementó su respaldo en 16 puntos hasta el 49,6% de los votos, Ciudadanos, en cambio, cayó hasta la sexta posición, cosechando apenas un 3,62% de apoyo.

«Teniendo en cuenta que la situación ahora en Alcobendas todavía es más favorable para el cambio que entonces, es una pena que éste no se produzca por unos votos que pueden resultar inservibles de no ir al PP», señalan las mismas fuentes de la dirección nacional en alusión a esas papeletas que de ir a Ciudadanos caerían en saco roto.

De este modo, Alcobendas es el particular Ohio (el Estado americano que define quién será el presidente de EEUU en cada proceso electoral) al que mirará Génova en la noche del domingo para certificar si ha conseguido dar la puntilla a Ciudadanos en muchos territorios, lo que le reportaría no sólo importantes victorias en las urnas, sino sobre todo poder gobernar en grandes plazas sin dependencia de Vox. Cabe recordar que la Ley electoral establece que el escrutinio de las elecciones locales se efectúa antes que el de las autonómicas.

«No hemos ganado nada»

Testando el terreno estuvo este jueves el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular y senador, Pedro Rollán, que también realizó en Alcobendas una visita a la sede de Cofares, empresa dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos. Rollán destacó que el objetivo del PP es volver a ganar unas elecciones municipales, como ocurrió en 2015, y no adelantar juicios sobre posibles pactos con Vox allí donde el PP pueda necesitar a la formación de Santiago Abascal para gobernar: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente», señaló.

Por su parte, desde Valencia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó a los votantes a «no desaprovechar la responsabilidad histórica» del partido en las elecciones de este domingo y prometió luchar hasta el final para que no haya «ni un solo voto» que no vaya al PP. Junto a ello, emplazó a los suyos un último esfuerzo porque «no hemos ganado nada». Además, les instó a que no dejen de estar en la calle, reivindicando al PP como «el partido de los ciudadanos».