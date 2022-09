Alberto Casero lo ha vuelto a hacer. El diputado del PP se ha equivocado, otra vez, en una votación en el Congreso. Y de nuevo no ha sido en una votación baladí. La Cámara Baja decidía si abrir una nueva comisión para investigar la responsabilidad de los Gobiernos de Mariano Rajoy en lo que se conoce popularmente como ‘Operación Cataluña’.

Y Casero ha votado a favor. La propuesta estaba capitaneada por ERC, Bildu y Más País, para más inri, y había sido pactada con el PSOE.

Casero habría pasado a la historia sin pena ni gloria como un diputado más si no fuese por otro error. Aquella ocasión fue más grave que la de este jueves, ya que permitió aprobar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.

Casero, que es diputado por Cáceres, está a la espera de ser juzgado por varios delitos en el Tribunal Supremo. La Justicia lo investiga por varios contratos supuestamente ilegales que gestionó cuando era alcalde de Trujillo, un municipio extremeño.

A finales de junio reconoció ante el Alto Tribunal que «ha podido haber problemas administrativos» con determinados acuerdos que realizó en 2017 y 2018 cuando era regidor.

Casero nació en Trujillo (Cáceres) en 1978 y fue alcalde de su localidad por el Partido Popular desde 2011 hasta 2019, puesto que compatibilizó con el de senador por la provincia de Cáceres.

Alberto Casero se inició como diputado en el Congreso en 2019, durante la XIII Legislatura, y es, además, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde el año 2017.

Votación

Sobre la votación en la que se ha equivocado Casero, ha aprobado abrir una nueva comisión de investigación Kitchen tras conocerse los nuevos audios entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el ex comisario José Manuel Villarejo, y para conocer el supuesto entramado policial en Andorra que involucra al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El PSOE ha propuesto a ERC, EH Bildu y al Grupo Plural una enmienda a la solicitud de creación de una comisión de investigación que proponían sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles en el marco de la denominada «Operación Cataluña».

Los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes han pactado ampliar el objeto de esta petición de comisión a raíz de la publicación de unos audios que registran conversaciones de 2013 entre Cospedal y Villarejo y que según estas formaciones indican que la ex líder del PP mintió durante su comparecencia en la anterior Comisión Kitchen, ya concluida.

El pleno ha aprobado la creación de esta comisión por 191 votos a favor, 153 en contra y 1 abstención. Uno de los votos a favor ha sido el de Alberto Casero, del PP.