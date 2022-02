«Llevo 29 años como afiliado del PP y esto no lo he visto en mi vida. Y el responsable es Teodoro García Egea». Así lo denuncian a OKDIARIO fuentes del PP de Sevilla del congreso local del municipio de Alcalá de Guadaíra previsto este viernes para renovar el organigrama municipal y en el que hablan de un pucherazo orquestado por el ya ex secretario general del PP que aún mueve los hilos del aparato del partido para conseguir aupar a la candidata afín al casadismo Janet Espinosa Fernández.

De lo que se trata, denuncian estas fuentes, es de dar un pucherazo impidiendo que los afiliados del PP que no controla el aparato de Génova ejerzan su derecho al voto bajo la excusa de que no están al corriente del pago de las cuotas o de que no cumplieron con el plazo de subsanación de la hoja de elector.

Para poder participar en el congreso local los afiliados tienen que manifestar su intención de querer votar y cumplimentar una «hoja del elector» que se envía a la sede del PP de Sevilla. Estas fuentes denuncian a OKDIARIO que esta semana se han enviado cartas a los afiliados en los que se les informaba acerca de «defectos de forma» en las hojas de los electores y que debían ir personalmente a la sede provincial a subsanarlos.

En el caso del congreso local del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra que se lleva a cabo este viernes -una de las agrupaciones más grandes con cerca de 1000 afiliados- este periódico ha podido comprobar que se les obligó a los afiliados a subsanar esos supuestos errores «antes del día 22 de febrero a las 13 horas» recibiendo la carta de notificación el día 23, un día después de cumplido el plazo y, por lo tanto, ya sin tiempo para poder corregirlos, con la consiguiente pérdida del derecho al voto.

OKDIARIO tuvo a acceso a un correo electrónico de un afiliado al que se le dio de plazo «una hora y 25 minutos» para subsanar los supuestos errores de forma en la hoja del elector. «Desgraciadamente no dispongo de un helicóptero para ir a la sede y poder subsanar mi solicitud», ironizó.

En lo que se refiere al pago de las cuotas, fuentes del PP de Sevilla denuncian a OKDIARIO que «nunca pasó que tuvieras que estar al día con las cuotas. Eso nunca se había aplicado en la provincia de Sevilla pero en el congreso provincial del pasado mes de marzo no levantaron esa excepción y obligaron a estar al día con las cuotas. Y cuando nosotros empezamos a mover a la gente para que empiecen a pagar las cuotas, desde Génova dieron orden al banco para que no admitan ningún ingreso más, ni por cajero ni en ventanilla. Hasta enviaron a uno de los suyos desde Madrid para impedir que la gente acceda al banco. Así es cómo, no pudiendo pagar las cuotas, muchos afiliados se quedaron sin poder participar en el congreso».

El PP de Sevilla sólo controla apenas 11 alcaldías de un total de 105 pueblos. «Es un toma y daca con el PSOE para repartirse puestos en diputaciones y alcaldías. Sevilla es la única provincia que controla Génova de todo Andalucía, el resto de Andalucía lo controla el sector de Juanma Moreno; Sevilla es 100% Génova, 100% Teodoro”, explican.