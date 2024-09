Aena denuncia a OKDIARIO por publicar las fotos y datos del embarque de la «alto cargo» Begoña Gómez

El Gobierno de España, a través de la empresa pública Aena, ha denunciado ante la Guardia Civil «la filtración de datos e imágenes de usuarios de la sala de autoridades del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». Tras el vídeo exclusivo de OKDIARIO de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, subiendo a un avión después de usar la Sala de Autoridades y un vehículo privado por la pista, el Ejecutivo socialista lleva al Instituto Armando los hechos «por razones de seguridad».

En un escueto comunicado encabezado con los logos oficiales del Gobierno y de Aena junto al eslogan «Aeropuertos para ti», el Ejecutivo de Sánchez –a través del Ministerio de Transportes– informa de la presentación de la denuncia a la Guardia Civil.

Explican que «Aena ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la grabación y publicación de imágenes no autorizadas en zonas no permitidas del lado aire de una terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». La empresa estatal sostiene que el vídeo «presuntamente vulnera el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil establecido para la protección de las infraestructuras críticas ante actos ilícitos, vulneración potencialmente agravada por el relieve público de las personas grabadas y la presencia de personas que conforman su dispositivo de seguridad».

Cabe destacar que este periódico no se coló en zonas especiales reservadas a trabajadores de las instalaciones. Igualmente, las imágenes publicadas no dejan ver detalles de seguridad del vuelo. Únicamente se aprecia cómo un avión comercial conecta con una pasarla tipo finger para recoger a los pasajeros de la Terminal 1. Y, por otra parte, Begoña Gómez, una de sus dos hijas y otros dos acompañantes llegan al avión en un coche blanco de pequeñas dimensiones por la pista. Junto a ese vehículo marca Dacia, llega otro que presumiblemente llevaría el equipaje de la comitiva. Por otro lado, este periódico publicó las imágenes cuando Begoña Gómez ya había aterrizado y se encontraba en tierras inglesas.

Justificaciones

Además, el comunicado de Aena dedica un extenso párrafo en disculpar que Begoña Gómez use los privilegios de ser «autoridad», aunque un real decreto de 1983 no cita a la mujer del presidente del Gobierno como tal. «Los usuarios de las salas de autoridades de los aeropuertos las utilizan principalmente por razones de seguridad, tanto por la suya propia como por la de todos los pasajeros del aeropuerto. El uso de las salas de autoridades de las infraestructuras aeroportuarias está regulado por una Circular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Desde 2008 [bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero], y ratificado por aclaración en 2016 [con Mariano Rajoy], la normativa que regula la actividad de las salas de autoridades contempla específicamente la figura de los cónyuges del presidente del Gobierno y de los ex presidentes del Gobierno, por razones de seguridad física».

El Gobierno defiende que un escrito con rango de «circular» de la propia Moncloa enmienda el real decreto que determina quién es autoridad en España y quién no. En todo caso, el Gobierno no quiere facilitar una copia íntegra de esos dos documentos.

Esta semana, por una parte, OKDIARIO desveló un vídeo que demostraba que la imputada Begoña Gómez abandonaba el país este lunes en un viaje en EasyJet en dirección Bristol (Reino Unido). Se destacaba que en lugar de hacer la cola como otras personalidades, ella y sus tres acompañantes llegaron en un coche por la pista hasta la puerta del avión al que accedieron por una escalerilla especial y sin portar maletas.

Documento

Por otra parte, este periódico desvelaba un documento interno de Aena en la que se detallaba que Begoña Gómez contaba con el «cargo» de «esposa del presidente del Gobierno» y por ello había que aplicar «el protocolo» de la Sala de Autoridades. Aunque era un viaje de carácter privado y sin su cónyuge, Begoña Gómez hizo uso de las ventajas de ser «autoridad».

En una tercera entrega, este diario informó que el documento tenía un apartado de «Observaciones» en donde se reflejaban «Datos factura». Aunque ni Aena, ni Moncloa quiso aclararlo fuentes sindicales indican que es por si EasyJet –la aerolínea del vuelo– quería cobrar el traslado en coche de la Sala de Autoridades a la puerta de embarque por la pista del lado aire. Presidencia del Gobierno aportó el CIF y la dirección del complejo presidencial para, si fuera necesario, emitir una factura. También aparecen los datos de Departamento de Seguridad acreditando que Begoña Gómez y sus acompañantes hicieron uso de los medios gubernamentales en esa materia para su viaje a Reino Unido.