El ex diputado de Navarra Suma, Carlos García Adanero, ha confesado a OKDIARIO que descarta ir como «candidato independiente» a la moción de censura que quiere presentar Vox. Las razones que esgrime son que la moción forma parte de una estrategia de partido y que él «no tiene nada que ver con eso». Además, el ahora diputado del grupo mixto, ha dicho que tanto él como Sergio Sayas siguen respetando el acuerdo al que Navarra Suma llegó con el Partido Popular y con Ciudadanos en cuanto a elegir un candidato para una investidura. «Debemos consultarles siempre», ha apuntado.

En este sentido, Adanero se ha mostrado sorprendido por las noticias que le situaban como el candidato preferido de Vox y ha reiterado que no tiene nada que ver con ese tema y que no ha hablado con nadie de Vox porque no le han llamado. «Yo me he enterado porque me llegó un mensaje con la noticia de que me quieren de candidato. No le quiero dar más importancia a una noticia que no es cierta. «, ha señalado.

Asimismo, el parlamentario navarro ha dicho que si Vox le hubiese querido llamar «ya le habrían llamado» y aunque lo hicieran descarta ser candidato porque debe respetar el acuerdo de Navarra Suma con el PP y Ciudadanos al que siguen adheridos los dos diputados navarros del Grupo Mixto. «No vamos por libre», ha dicho.

García Adanero también ha dudado sobre si el objetivo de la moción de censura sea el de desbancar a Pedro Sánchez. «Las mociones son para ganarlas y esta no es para ganar porque no dan los números», ha apuntado a la vez que añadía que esta moción responde a una estrategia de partido. «Eso es evidente», ha remarcado.

«La suma es imposible y yo ya se lo dije a Santiago en la otra moción de censura. Le pregunté si tenía los apoyos de Bildu o ERC porque si no le apoyaban los independentistas no tenía suficientes votos y aunque los tuviera dudo que quisieran salir con esos apoyos porque se convertiría en otro Sánchez», ha explicado.

Preguntado sobre si Vox está tanteando apoyos en el arco parlamentario ha dicho que lo desconoce y que la opción de conseguir apoyos de algún diputado socialista es algo imposible. «No creo que haya algún socialista de los 120 que sea capaz de votar en contra de Pedro Sánchez. Todos le respaldan, se vió muy claro con el apoyo que le otorgó el grupo parlamentario con la reforma del delito de sedición», ha expresado.