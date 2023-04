Barack Obama, conocido activista por el clima, no repara en gastos de vehículos cuando tiene que desplazarse por ocio, como es el caso del concierto de este viernes de Bruce Springsteeen en Barcelona, donde ha movilizado una impresionante despliegue: más de 20 vehículos, unidad de subsuelo, perros, policía secreta en furgonetas de reparto, dispositivo de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil.

El ex presidente de Estados Unidos, que llegó a afirmar que «el cambio climático es la mayor amenaza para nuestro futuro», llegó el pasado jueves en avión privado al aeropuerto del Prat, ha movilizado una flota de coches para que le escolete durante su estancia en Barcelona.

Una de las estipulaciones de la Agenda 2030 y de las políticas verdes es limitar el uso del vehículo por parte del ciudadano, impulsando movilidades alternativas que de momento las élites no se aplican. Barack Obama también se ha apoyado de forma habitual en informes que alertan de un aumento del nivel del mar que terminaría sumergiendo las localidades costeras del continente y los territorios insulares. Pero hace apenas cuatro años que Barack y Michelle Obama desembolsaron más de 11 millones de dólares para hacerse con una propiedad primera línea de playa ubicada al sur de Martha’s Vineyard, una isla alejada de la costa este de Estados Unidos.

Springsteen en Barcelona

Bruce Springsteen & The E Street Band inician este viernes en el Estadio Olímpico de Barcelona su nueva gira europea, en lo que supone su regreso a la capital catalana tras siete años cuando lo hizo en el Camp Nou en la gira de The River.

El músico estadounidense llegó el miércoles a Barcelona y en palabras a sus fans a la salida de su hotel, dijo: «Barcelona es la mejor, siempre».

El músico inició su nueva gira el pasado mes de febrero en Tampa (Estados Unidos), tras el que hizo un tour de dos meses por diferentes ciudades norteamericanas hasta acabar en New Jersey el 14 de abril.

En su gira por Estados Unidos, Springsteen ha interpretado cerca de una treintena de canciones en sus conciertos, en el que no han faltado clásicos como Born to run, Thunder road, Bobby Jean, Dancing in the dark y Glory days, entre otros.