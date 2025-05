El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abierto la puerta este miércoles a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo y un futuro Ejecutivo del PP si los populares ganasen las próximas elecciones generales. Todo ello, siempre que el programa de gobierno incluya sus líneas programáticas. «Si nuestros principios están recogidos en un acuerdo de gobierno, podremos llegar a un acuerdo de investidura y de gobierno», ha asegurado el presidente de la formación con sede en la madrileña calle de Bambú.

Sin embargo, Abascal ha subrayado que van a «a unas elecciones a ganarlas» y, en todo caso, «a recibir el apoyo de otros». «A ser posible, a no necesitarlo», ha incidido.

«Los españoles todavía no han votado, no nos vamos a poner en la hipótesis de tener que apoyar a unos señores que todavía no han ganado y que además son capaces de volver a perder unas elecciones y volver a estropear una mayoría con una campaña desastrosa como la de julio de 2023», ha espetado el jefe de filas de Vox.

El líder del partido conservador ha criticado el trabajo previo del PP durante las últimas generales «en la que mintieron con las encuestas, en la que dieron por ganadas las elecciones y en la que el señor Feijóo se dedicó a ofrecer pactos permanentemente».

«El problema lo tiene el PP, que pacta con el PSOE en Bruselas y que se reparte las instituciones con el PSOE en España, desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y todo lo que haga falta», ha destacado Abascal en una entrevista este miércoles en Telecinco.

Y ha insistido: «Lo que tiene que hacer el PP es decidir si permanece en la estafa a sus electores, de que hacen ver como que hacen oposición a Pedro Sánchez o si de verdad está dispuesto a crear una alternativa con Vox, si no, nosotros estamos dispuestos a seguir ofreciendo esa alternativa a los españoles».

Críticas de Abascal a Sánchez

Por otra parte, Abascal ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «alargar» la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza por «envalentonar» y «legitimar» a Hamás.

El también diputado de la formación conservadora se ha referido así a la admisión a trámite en el Congreso de la ley para establecer un embargo de armas a Israel y de que la Unión Europea vaya a revisar el Acuerdo de Asociación con el Estado hebreo a petición de España y otros 16 países.

Abascal ha admitido que las imágenes de la Franja de Gaza durante estos días, tras la ofensiva israelí intensificada en estos días, son «absolutamente terroríficas» y «realmente impactantes», pero ha recalcado que la culpa es de Hamás, por el atentado «con tintes satánicos».

El líder de Vox ha asegurado que no va «a contribuir de ninguna manera a lavar la cara de los asesinos» de Hamás, a la vez que ha atribuido a Sánchez el blanqueo del grupo terrorista. Y es que, según Abascal, el líder socialista es «uno de los que les ha envalentonado, legitimado y está alargando esta situación de conflicto».