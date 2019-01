El Gobierno ha respondido, a una pregunta en el Portal de Transparencia, que las vacaciones del presidente y su familia durante las pasadas Navidades a Doñana y Lanzarote no supusieron ningún gasto 'extra' para el erario público.

Así se infiere de la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica)- a la consulta: “Personal a disposición del presidente del Gobierno y sus acompañantes durante su estancia en las residencias de Doñana y Lanzarote en sus vacaciones de Navidad y coste estimado de su estancia (dietas, suministros, adecuación…)”.

En la contestación, absolutamente parcial, el Gobierno rechaza la petición de información sobre la estancia de Sánchez en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, donde permaneció entre los días 29 de diciembre y 7 de enero, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, sus dos hijas y la mascota de la familia, ‘Turca’, una perrita de aguas.

En lo relativo a la finca de Doñana, se acepta, aunque, según admite el propio Ejecutivo, de forma parcial y sin aportar ninguna cifra concreta.

Sin cifras

Por ejemplo, a la pregunta sobre el personal a disposición del presidente y su familia, se responde, de forma genérica, que éste es “el destinado en el Palacio de Marismillas”, sin ofrecer los datos. A continuación, se asegura también que “de la visita no se generó ningún gasto discernible de las partidas generales de mantenimiento y suministros de los que disponen anualmente para el funcionamiento del Palacio de Marismillas y de que no se generó ningún gasto en dietas”. Es decir, la semana de vacaciones de Sánchez, su mujer y sus dos hijas no supusieron, según el Gobierno, ningún gasto adicional al Estado.

Sánchez, como reveló OKDIARIO, disfrutó durante las pasadas Navidades de dos semanas de vacaciones: la primera, en la residencia oficial de Doñana, y la segunda, en la finca de La Mareta.

En todos los casos, se desplazó a bordo del Falcon, que tuvo que efectuar varios desplazamientos para llevar a la familia presidencial a sus destino de vacaciones y traerla de vuelta a Madrid. Sánchez sólo interrumpió su tiempo de descanso para presidir el último Consejo de Ministros del año, el 28 de diciembre, y para realizar un viaje ‘exprés’ a Mali, donde pasó revista a las tropas españolas desplegadas en el país.

En sus vacaciones en Lanzarote, Sánchez, como publicó OKDIARIO, recurrió además a su escolta como cuidador de su perra, mientras disfrutaba de un tranquilo baño.

Cabe recordar que la residencia de La Mareta fue un regalo del rey Hussein II de Jordania a Don Juan Carlos en 1989, y que Felipe VI puso a disposición del Gobierno, pero con un fin: la promoción y la defensa de los intereses turísticos del país.

Opacidad del Gobierno

El Gobierno descarta ahora que las vacaciones de Sánchez supusiesen gastos para el Estado, ni siquiera en lo relativo a suministros de alimentación y bebidas o adecuación de las respectivas residencias para que la familia disfrutase de sus vacaciones.

Ello, pese a que por ejemplo en el caso de La Mareta, en los últimos meses se adquirió una lavadora semi- industrial (3.971 euros), se repuso con carácter “urgente” el aire acondicionado (1.750 euros) y se adjudicaron distintos contratos de seguridad ( 3.714 euros y 2.184 euros). Además, varias obras de arte se trasladaron desde el Palacio Real a esta finca, lo que supuso un coste de 9.836,65 euros en transporte.

La opacidad del Gobierno a aportar información sobre los desplazamientos del presidente se ha convertido en habitual.

En repetidas preguntas a Transparencia, el Gobierno se ha negado también a revelar el coste de los viajes de Sánchez a bordo de aeronaves oficiales, alegando que se trata de materia clasificada y protegida por tanto por la Ley de Secretos Oficiales. Según los cálculos realizados de acuerdo al coste por hora de vuelo, el gasto en desplazamientos habría ascendido a más de 55.000 euros durante esos días.

Entre otras excusas, el Ejecutivo ha esgrimido también que los costes “no se pueden desglosar”, como argumentó tras una pregunta, también en este Portal, referida al gasto en desplazamientos del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, el pasado 26 de octubre, y en el que Sánchez y sus ministros utilizaron un despliegue de medios aéreos oficiales, con Falcon y Airbus.

En otra ocasión, y como informó también este periódico, el Gobierno justificó que el mismo viaje no había supuesto gastos por tratarse de “un avión oficial facilitado por el ministerio de Defensa”.

Cabe recordar que, recientemente, el propio Consejo de Transparencia determinó que el gasto de los viajes de Sánchez como presidente del Gobierno es de interés público y, por tanto, tiene que publicarse, en tanto no afecte al dispositivo de seguridad.