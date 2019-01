El PP se pone serio: Familia se queda en una consejería de los Populares y no de C’s

El PP andaluz afirma que la área de Familia se queda en una consejería del PP para evitar el vaciado de la ley de género.

Ciudadanos sigue con su tira y afloja en el pacto por la gobernabilidad de Andalucía pese a haber firmado el acuerdo con el PP. El partido naranja pretende tener competencias en sus áreas desde las que evitar el vaciado de la ley de género, pese a que la Consejería de Familia es una de las áreas pactadas entre el PP y Vox. Pero el PP ha decidido acabar con esta historia. Los populares han confirmado a OKDIARIO que el área de Familia se queda en una consejería del PP. Y que, por lo tanto, la ley de familia que se desarrollará en la legislatura andaluza que ahora comienza será redactada desde una de las carteras del partido de Juanma Moreno y Pablo Casado.

El partido de Albert Rivera, por su parte, pretende saltar a esas competencias con el propósito de dejar constancia de su política de familia dentro de su nueva estrategia de posicionamiento hacia la izquierda. La pugna por las leyes de género ha confirmado estas políticas como unas de las más polémicas en estos momentos y Ciudadanos pretende usar esa pugna para demostrar sus diferencias con respecto al PP y, sobre todo, para intentar mostrar a la opinión pública que no asume los puntos firmados entre PP y VOX. Y ello, pese a que los votos de los de Abascal son tan necesarios para sentar en su puesto a los de Juanma Moreno como a los de Juan Marín.

El PP-A asumirá, de este modo, las áreas de Presidencia, Hacienda y Administraciones Públicas, Familia y Sanidad, principalmente. Porque así quedó definido en los acuerdos entre los dos partidos y porque el desarrollo de determinadas políticas de Familia ha sido pactado entre PP y VOX. Y no tendría ningún sentido que Ciudadanos, que no ha cerrado ese pacto con VOX fuese a condicionar ese área después de no haberla peleado en el acuerdo con los Populares.

El PP además se queda con Interior, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, Energía, Industria, Minas, Cultura, Patrimonio y la Oficina del Portavoz.

De este modo y tras agrupar esas áreas en departamentos, el Gobierno quedará definido como un Ejecutivo de once consejerías, seis para el PP-A y cinco para C’s, entre las que se incluye la Vicepresidencia.

C’s no da su brazo a torcer

Pero Ciudadanos no parece dispuesto a asumir el punto de Familia. Los hombres de Juan Marín han dejado constancia ya de su pretensión de que Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación -en manos de C’s- fuese la que pudiese gestionar al menos determinados puntos del área Familia.

Y a nadie se le escapa el objetivo: evitar que PP y VOX extiendan a todo tipo de situaciones de violencia la protección a la mujer de la Ley de Violencia de Género. E, incluso, que acuerdos posteriores permitan eliminar la extensión de facto de una presunción de culpabilidad a todos los hombres con un simple dictamen de un funcionario de Servicios Sociales de un ayuntamiento avalando la condición de supuesto trato machista.

La pelea por la inclusión de Familia en uno u otro departamento se ha convertido, de este modo, en el primer aviso de que la convivencia de los miembros de este Gobierno de coalición puede ser más agitada de lo inicialmente previsto. Y es que C’s insiste en no reconocer los acuerdos con VOX.