El padre de Marta del Castillo a Pedro Sánchez: “No eres más tonto porque no puedes”

Antonio del Castillo y Pedro Sánchez

"No eres más tonto porque no puedes". Es la respuesta que el padre de Marta del Castillo, la joven de 17 años asesinada en Sevilla y cuyo cuerpo sigue en paradero desconocido casi diez años después, ha tuiteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy en el Congreso se jactaba de que la prisión permanente revisable no había evitado el crimen de Laura Luelmo.