Podemos usa al “criminal Aznar” como reclamo para pedir el voto en sus primarias amañadas

Iglesias quiere evitar que se produzca de nuevo una baja participación También califica a Santiago Abascal de "Torrente"

Podemos ha abierto su proceso de primarias para Congreso de los Diputados y Senado. Para evitar una baja participación, como en ocasiones anteriores, han comenzado con su campaña para pedir a los militantes que participen. En este caso han usado la figura del ex presidente del Gobierno Jose María Aznar, al que tildan de “criminal de guerra”.

“Vivimos un momento político muy complejo en el que los tres hijos de José María Aznar (Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago “Torrente” Abascal) están cabalgando una reacción machista, xenófoba y autoritaria a la posibilidad de cambio que abrimos”, incluyen en su petición a los militantes.

Las primarias de Podemos son un mero trámite para que Pablo Iglesias sea reelegido ya que es el único candidato a liderar el partido. Podemos se aseguró de que no existiesen sorpresas en este respecto estableciendo unas condiciones imposibles para aquellos que quisieran presentarse en contra del secretario general. Del simple aval de un grupo de militantes que se pedía en 2015, se pasó a necesitar el apoyo de diez círculos y mil inscritos, todo ello en tan solo cinco días.

Los requisitos impidieron que Iglesias tuviese que enfrentarse al trámite real de la votación. Además, con Carolina Bescansa e Iñigo Errejón fuera de juego, Iglesias se ha hecho con el puesto antes de cerrar las elecciones.

Tras evitar el problema de unas votaciones al uso, el partido se enfrenta a otro de sus problemas más recurrentes: la baja participación de su militancia. Por ello lleva días enviando correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones continuas en redes sociales a sus militantes para que voten de manera telemática.

En su mensaje han usado el insulto al líder de VOX, Santiago Abascal, y al ex presidente Aznar. “Por eso no nos podemos permitir que los tres jinetes de la extrema derecha, los tres teclados con los que José María Aznar le está tocando la marcha fúnebre a España, acaben de destruir las libertades y los derechos sociales en nuestro país”, declaran. “Recuerda: si no haces política, te la hacen… te la hace, en este caso, el criminal de guerra que mintió a la cara del pueblo español tras el peor atentado de nuestra historia, don José María “tres teclados” Aznar”, amenazan.

“Frente a los falsos patriotas que utilizan las banderas para golpear en la cabeza a los que no piensan como ellos, nosotros y nosotras representamos el patriotismo de llegar a fin de mes. Nuestra bandera no es ni el odio entre los últimos y los penúltimos de la sociedad ni la de una monarquía antigua y corrupta. Nuestra bandera es el salario mínimo de 900 euros”, añaden también en su misiva.