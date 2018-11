Los maquinistas de Renfe se habían quejado del tramo donde se ha producido el accidente

Tras el accidente ferroviario que se ha registrado esta mañana en Vacarisses (Barcelona), algunos maquinistas de Renfe se han puesto en contacto con OKDIARIO para denunciar que el tramo en el cual se ha producido eL siniestro ya había padecido incidencias que había puesto en alerta a los ferroviarios que transitan por esta vía que une Manresa con Sant Vicens dels Horts.

La última queja por parte de los maquinistas se produjo el pasado domingo, cuando un maquinista tuvo que frenar y reducir la velocidad del tren que conducía, al observar desde la lejanía el desprendimiento de piedras, agua y arena justo en el mismo lugar donde hoy se ha producido el accidente mortal. En el vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO, se observa cómo la caída de objetos a la vía ponía en riesgo la seguridad de la circulación de los trenes.

Además, explican algunos maquinistas que conocen bien este tramo de la red de cercanías catalana, cuya conservación depende de la empresa pública ADIF, el de este martes no se trata del primer descarrilamiento que sufren los trenes de la R4 que circulan por Vacarisses, aunque la baja afectación del resto de descarrilamientos y la no existencia de víctimas provocó que no salieran a la luz.

Ahora, el ministerio de Fomento investigará las causas del siniestro y por qué no se habían atendido a las quejas de los maquinistas que habían puesto en conocimiento de los responsables de seguridad estas incidencias, aportando incluso pruebas gráficas. El Govern de Quim Torra, previsiblemente tras la reunión semanal de este martes, también exigirá responsabilidades y una extensa investigación al ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos.

La presencia de una malla de contención, que no cubre toda la red de cercanías de Cataluña, ha permitido no obstante que la tragedia no haya sido de mayor dimensiones, según han declarado los expertos a este diario.