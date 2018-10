Increíble pero incierto: Carmen Calvo leyó su tesis doctoral un !!!1 de enero!!!

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, leyó su tesis doctoral un 1 de enero. Un día de Año Nuevo. Una fecha algo más que extraña para que nadie realice su lectura de tesis, aunque sólo sea porque no hay ni una universidad que abra sus puertas ese día y ni un tribunal que ser reúna en esa fecha, salvo con su familia para celebrar la entrada del nuevo año con la tradicional comida.

Así lo muestra la base de datos oficial del Ministerio de Educación -Teseo- donde se recogen las tesis doctorales de todos los que logran convertirse en doctores. Esa base de datos es, de hecho, la misma que ha mostrado que la tesis fake de Pedro Sánchez ha permanecido oculta hasta que OKDIARIO se hizo con ella y la publicó.

La tesis doctoral de la vicepresidenta se presentó con el título “El derecho de enmienda en la producción de la ley”. Se inscribió en la Universidad de Córdoba y su fecha de lectura, según la base oficial de Teseo, fue el “01/01/1987”. En su tribunal estuvieron, como presidente, Francisco Escribano López, como secretario Miguel Ángel Aparicio Pérez, y como vocales Manuel Aragón Reyes, Horacio Roldán Barbero y Javier Pérez Royo.

Pérez Royo, por su parte, ha sido miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de autonomía de Andalucía y participó también en la redacción del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006. Sus artículos e intervenciones son habituales en los diarios El País, El Periódico de Cataluña, eldiario.es, o la Cadena SER. Y ha recibido el Premio Blanquerna de la Generalidad de Cataluña en 2007, la Medalla de Oro de la Junta de Andalucía y la Medalla de Oro del Parlamento de Andalucía.

Y con ese antecedente en su Gobierno, Pedro Sánchez sacó este lunes pecho para defender su tesis plagiada atacando al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, precisamente por acusaciones similares.

Cosidó pidió explicaciones al presidente Sánchez por su plagio. Y el jefe del Ejecutivo le contestó afirmando que “no sé si llamarlo señor Cosidó o doctor Cosidó […]. ¿Cómo puede explicar que en su tribunal hubiera miembros del PP y que la leyera el 1 de enero?”, le preguntó Sánchez.

Y es que Teseo, muestra que la tesis de Cosidó fue leída el 1 de enero de 1994 y su tribunal estaba compuesto por algunos dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro.

Cosidó afirmó a la salida del Senado que su tesis doctoral es pública y que se puede adquirir en cualquier librería. Y que, simplemente, no está publicada en Internet porque es de 1994. Sobre la fecha de lectura del 1 de enero, Cosidó afirmó que en aquella época no había un registro sistematizado y que Teseo no ha incluido la fecha correcta. Una explicación que no sería extraño que respondiese igual al caso de la vicepresidenta Calvo.