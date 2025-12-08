La experta en limpieza, Begoña Pérez ‘La Ordenatriz’ tiene el truco viral para limpiar el árbol de Navidad

Este truco viral para limpiar el árbol de Navidad lo debemos empezar a poner en práctica, es una genialidad de la experta en limpieza Begoña Pérez, la famosa Ordenatriz. Las redes sociales nos han descubierto una de las grandes expertas en la limpieza de casa. Podremos empezar a prepararnos para hacer posible lo imposible de la mano de unos consejos que nos descubren las formas más habituales y necesarias para limpiar nuestra casa y dejarla como los chorros del oro.

Determinados detalles acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a poner en práctica en estos días en los que todo puede ser posible. Este tipo de elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales y acabaremos buscando un extra de buenas sensaciones. Un cambio que nos dará el árbol de Navidad más limpio de todo el barrio, partiendo de la base que quizás no lo hemos limpiado todo lo bien que deberíamos.

La experta en limpieza Begoña Pérez La Ordenatriz nos da este truco

Es importante tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que pueden acabar siendo lo que nos afectará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en nuestra casa que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Hay un detalle que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Las piezas de decoración que usamos de un año para el otro, es importante empezar a poner en práctica algunos elementos que serán esenciales.

Ese árbol de Navidad que guardamos de un año para otro puede acabar siendo un foco de elementos que quizás desconocíamos y que hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Es tiempo de cambios y, sobre todo, de conocer en primera persona este truco para conseguir una limpieza ejemplar.

Begoña Pérez nos descubre un importante truco que debemos poner en práctica ahora mismo, antes de poner el árbol.

Este es el truco viral para limpiar el árbol de Navidad

La Ordenatriz se ha convertido en viral al descubrirnos una forma de limpiar el árbol de Navidad que desconocíamos por momentos. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que podemos poner en práctica y que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Este vídeo nos explica con pelos y señales la forma de limpiar un árbol de Navidad de la manera correcta, para que nos quede perfectamente enmarcado en una casa en orden. Lo importante es que esté bien limpio, porque aunque no lo parezca, será el momento de apostar claramente por este tipo de trucos.

Tal y como también los explican los expertos de Staymag hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que acabará siendo el que nos dará esta forma de limpiar un árbol de Navidad artificial.

Abre las ramas y elimina el polvo acumulado

Si ha pasado un año en una caja, es normal que acumule polvo. Usa un paño de microfibra seco o un plumero de fibras suaves. Evita movimientos bruscos para no deformar las ramas.

Limpieza profunda con agua y jabón suave (solo si no tiene luces integradas)

Si tu árbol no lleva luces incorporadas:

Pasa una bayeta ligeramente humedecida con agua y unas gotas de jabón neutro.

Seca con un paño limpio para evitar humedad atrapada.

Si el árbol tiene luces integradas, opta por limpieza en seco:

Pasa un paño de microfibra suave.

Utiliza aire frío de secador para retirar el polvo más incrustado.

Evita totalmente el agua.

Peina las ramas para recuperar el volumen