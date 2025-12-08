No es Zara Home: la nueva tienda de decoración de Amancio Ortega con precios de IKEA

La nueva tienda de decoración de Amancio Ortega a precios de Ikea puede hacerle la competencia a Zara Home. La marca de decoración de cosas de casa se ha convertido en la antesala de algo más, de una nueva marca que realmente puede marcar la diferencia. Hoy en día nuestra casa es una prolongación de nuestro estilo que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y puede acabar siendo esencial. Amancio Ortega conoce muy bien los elementos que harán de las tiendas de decoración este tipo de elementos exitosos que pueden acabar siendo esenciales. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente, es hora de saber la sustituta de Zara Home que nos dejará en shock.

Zara Home tiene una nueva competencia

La llegada de Zara Home nos cambió la vida en todos los sentidos, se convirtió en el elemento que ha acabado siendo el que nos ha dado algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo esenciales.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona una de esas marcas que nos cambian la casa por completo, por muy poco dinero. Con algunas novedades que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones.

Es el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta y se acabará convirtiendo en el básico que deberemos empezar a poner en práctica, con más de una sorpresa del todo inesperada que nos golpeará de lleno.

Esta marca es otra de las genialidades de Amancio Ortega que no duda en adaptarse a estos tiempos difíciles. Necesitamos el diseño de Zara Home a precio de un Ikea, con la calidad de Inditex.

Amancio Ortega tiene una nueva tienda de decoración a precios de Ikea

A precios de Ikea tenemos una nueva tienda de decoración con el sello de Inditex y a unos precios de escándalo. Amancio Ortega nos presenta Lefties Home, una marca preparada para darnos una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

Tal y como se presenta esta empresa en su web: «Lefties es una de las principales empresas de moda accesible a nivel nacional e internacional. Actualmente opera en dieciocho mercados (España, Portugal, Andorra, Italia, Rumanía, Turquía, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes, Egipto, Bahrein, Omán, Kuwait, Jordania e Israel), donde cuenta con una red de establecimientos en las principales ciudades de cada país. Forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de distribución del mundo. Lefties se dirige a todos los públicos y edades. La compañía tiene así secciones de señora, caballero, niña, niño y bebé, que cuentan con sus respectivas líneas de calzado y complementos. Lefties completa su oferta con colecciones Homewear, Ropa de Deporte& Ropa Interior. El modelo de negocio de Lefties integra diseño, fabricación, distribución y venta a través de una amplia red de tiendas propias».

Con el plus de un elemento que se ha convertido en uno d Elos grandes detalles que puede acabar siendo esencial: «Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con más de 7.000 establecimientos en 96 mercados y venta en 202 mercados a través de su plataforma online. La singularidad de su modelo de gestión basado en la innovación y la flexibilidad- y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los mayores grupos de distribución de moda».

Algunas influencers ya se han rendido ante una marca que puede cambiarte la vida: «Fui a cotillear la nueva colección Lefties HOME y acabé queriéndome llevar media tienda 🫣✨ No esperaba encontrar tantas cosas bonitas: vajillas, ropa de cama, libros de moda y fotografía, fragancias, flores naturales… ¡y todo con diseños cuidados y precios muy razonables! De momento la nueva colección de hogar de Lefties sólo se puede comprar online o en la nueva tienda está en Westfield Parquesur. La visita merece la pena, ya que la tienda es una pasada: más de 6.000 m², dos plantas, cafetería… ¡y hasta un tobogán gigante para bajar de un piso a otro!». Online tenemos una amplia colección de piezas que no podemos dejar escapar.