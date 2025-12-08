Quién es Alekséi Pázhitnov: su edad, fortuna, su familia y todo sobre el inventor del Tetris

Aunque su nombre no figura entre los más populares de la industria tecnológica, Alekséi Pázhitnov es responsable de una de las creaciones más influyentes de la historia de los videojuegos. Millones de personas han encajado sus icónicas piezas durante décadas sin conocer la trayectoria del ingeniero soviético que ideó Tetris en 1984. Su historia mezcla talento, casualidades, un sistema político que complicó su futuro económico y una batalla legal que tardó más de diez años en resolverse.

Actualmente, su figura se asocia a uno de los mayores fenómenos culturales del entretenimiento digital y nosotros conocemos todo lo que hay detrás.

¿Quién es Alekséi Pázhitnov?

Alekséi Leonídovich Pázhitnov nació en la Unión Soviética y desarrolló su carrera profesional en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de Moscú, donde trabajaba como ingeniero de software en los años ochenta. Ese laboratorio, dedicado al desarrollo matemático y computacional, fue el escenario donde ideó Tetris en compañía de sus amigos Dmitri Pavlovski y Vadim Gerasimov. La inspiración surgió a partir de un clásico rompecabezas llamado Pentominó, que consistía en encajar piezas con distintas formas en un espacio concreto. Su adaptación informática convertía aquel reto tradicional en un juego sencillo, adictivo y sorprendentemente moderno.

El prototipo inicial comenzó a circular entre los trabajadores de la academia, que quedaron fascinados por su dinámica. A pesar de que las primeras versiones eran muy básicas, el impacto fue inmediato. El juego se extendió por toda la Unión Soviética y otros territorios del bloque comunista casi a la misma velocidad con la que los jugadores se enganchaban a su mecánica. Un año después, en 1985, Pázhitnov incorporó colores y empezó a distribuir copias entre amigos fuera del ámbito académico.

En aquella época, el concepto de derechos de autor aplicado al software era ajeno a la estructura soviética. Así lo expresó el propio creador en declaraciones a la BBC: «No sabíamos que el software podía considerarse como un producto protegido. La idea de obtener dinero por el programa nos sonaba realmente extraña y ridícula». Esa falta de reconocimiento oficial permitió que surgieran intermediarios externos que aprovecharon el vacío legal para impulsar el juego en Occidente sin contar con la autorización formal de su inventor.

El caso más conocido es el del empresario húngaro Robert Stein, que descubrió Tetris mientras buscaba programas para exportar a Europa y Estados Unidos. Tras varios intentos fallidos de contactar con el Centro de Computación, consiguió localizar a Pázhitnov y le propuso un adelanto de 12.000 dólares por la licencia. La conversación quedó en un «estamos interesados», pero Stein interpretó esa respuesta como un acuerdo definitivo y comenzó a mover los hilos para comercializarlo. Ofreció el juego a la británica Mirrorsoft, cuyos ingenieros quedaron igual de impresionados que los científicos soviéticos y empezaron a tramitar su distribución sin esperar a cerrar contratos formales.

¿Cuántos años tiene Alekséi Pázhitnov?

En la actualidad, Alekséi Pázhitnov tiene 70 años. Su vida ha cambiado de forma radical desde los días en los que desarrollaba videojuegos en un centro soviético sin imaginar el impacto mundial que tendría su creación. Del anonimato de los años iniciales pasó a convertirse en una figura reconocida de la industria, especialmente después de recuperar los derechos sobre su obra.

La caída de la Unión Soviética marcó un punto de inflexión en su historia personal y profesional. Con la disolución del sistema estatal que había impedido que recibiera ingresos durante más de una década, el gobierno ruso finalmente le reconoció la propiedad intelectual del juego. Esa decisión, largamente esperada, permitió que Pázhitnov pudiera establecerse en Estados Unidos y comenzar una nueva etapa.

Allí se unió al psicólogo Vladimir Pojilko y al empresario Henk Rogers, quien ya había trabajado en la negociación de los derechos de Tetris con Nikolai Belikov para su llegada a Nintendo. Juntos fundaron The Tetris Company, la entidad encargada de gestionar las licencias del videojuego en el mercado internacional.

La fortuna de Alekséi

Durante los primeros años del éxito de Tetris, todos los intermediarios obtenían beneficios excepto su creador. Pázhitnov no recibió ni un rublo mientras el juego se convertía en un fenómeno global, ni percibió los ingresos generados en Occidente durante la etapa de comercialización irregular que protagonizaron empresarios como Robert Stein y distribuidoras internacionales. Hubo que esperar más de diez años para que su situación cambiara.

Con la creación de The Tetris Company, el ingeniero soviético comenzó a recibir ingresos por primera vez. La empresa, que controla todas las licencias del juego, se convirtió en una de las más rentables del sector. Dos décadas después de su fundación, Tetris había generado 20.000 millones de dólares, según las cifras asociadas a la compañía. La popularidad del título nunca disminuyó: saltó de las computadoras a las consolas, de ahí a los teléfonos móviles y finalmente a las plataformas digitales, manteniéndose siempre entre los videojuegos más jugados del mundo.

Gracias a estos ingresos, Alekséi Pázhitnov se convirtió en un hombre millonario, algo impensable en sus primeros años como creador en la estricta estructura soviética. Es el resultado de una idea sencilla, nacida en un entorno muy limitado, que terminó transformándose en uno de los mayores iconos del entretenimiento. Tetris suma más de 520 millones de copias vendidas y ha sido jugado por más de 1.000 millones de personas, además de inspirar estudios científicos sobre su influencia en la capacidad cognitiva y la gestión del estrés.