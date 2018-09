El Supremo archivará el ‘caso máster’ porque “no hubo amaño” entre Casado y la Rey Juan Carlos

El Tribunal Supremo archivará el denominado ‘caso máster’ que afecta a Pablo Casado al considerar, como ha sostenido la propia Fiscalía, que “no hubo amaño” entre el líder de los populares y la Universidad Rey Juan Carlos. Los jueces consideran “clave” que el Ministerio Fiscal no haya apreciado que existiera acuerdo para conseguir el título entre el presidente del PP y la URJC.

El Ministerio Público remitía este viernes un escrito de 8 páginas a la Sala Penal del Supremo en el que enumera una decena de argumentos para que el Alto Tribunal rechace la ‘exposición razonada’ de la jueza de instrucción, Carmen Rodríguez-Medel, en la que apreciaba presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

La Fiscalía aseguraba que “no existe ningún dato” que avale que el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, se concertó con Casado para que éste obtuviera el máster de forma irregular. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, este punto será “clave” para el previsible archivo de las actuaciones.

No obstante, cabe destacar que el informe del Ministerio Fiscal no es vinculante para que la Sala de Admisión del Supremo adopte su decisión, aunque sí es relevante su rotundidad a la hora de pedir que se cierre el caso.

Dicha Sala está integrada por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; y los magistrados Pablo Llarena, Ana María Ferrer, Miguel Colmenero y Francisco Monterde. Con el informe de la Fiscalía sobre la mesa, se iniciarán las deliberaciones en los próximos días.

Si el Supremo estimara seguir adelante, poco probable tras el informe presentado este viernes por la Fiscalía, se designaría un magistrado instructor para que practicara todas las diligencias necesarias para esclarecer las presuntas irregularidades en el ‘caso máster’.

La semana pasada, la defensa de Casado presentaba ante el Supremo un escrito de alegaciones de 28 páginas donde negaba haber cometido los delitos de cohecho y prevaricación señalados por la jueza. En el caso de cohecho, el presidente del Partido Popular añadía que además este delito habría prescrito.

El demoledor escrito de la Fiscalía

La Fiscalía aseguraba en su informe de 8 páginas que la ‘exposición razonada’ de la jueza de instrucción de Plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, “carece del sustrato necesario como para que pueda ser tenida en cuenta por el Alto Tribunal y justificar la apertura de un procedimiento penal con todas las consecuencias que ello conlleva”.

“No existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria, y al menos en relación con el aforado Casado, la afirmación que la instructora realiza de que ‘Enrique Álvarez Conde, concierta con un grupo de alumnos escogidos que se matriculen en el máster, pagando la tasa, para que, tras solicitar el reconocimiento legítimo de 40 créditos, sólo queden 20 por calificar”, señalaba el fiscal.

“‘Que Don Enrique”, añadía, “se encarga de garantizar que, cumplido con el pago de la matrícula, el resto de los 20 créditos se obtenga mediante la calificación de asignaturas en las que los alumnos del grupo escogido indiciariamente, no hacen nada’, afirmación que, carente de prueba alguna, no pasa de ser una mera sospecha o conjetura que, como se reconoce en la propia ‘Exposición’ está rechazada por ese Alto Tribunal a la hora de ‘aceptar la competencia por implicación de un aforado, especialmente cuando se trata de causas seguidas también contra no aforados'”.

“Los ‘indicios’ en que se basa, ni son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado” indicaba el Ministerio Fiscal.

No ha quedado acreditado “de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados” concluía el informe.