La familia del terrorista de Cornellá estudia denunciar a la Mosso que le abatió

La familia del abatido descarta por completo sus intenciones terroristas.

La familia del terrorista abatido ayer en Cornellá de Llobregat, quiere denunciar a la agente de los Mossos de Escuadra que realizó los disparos cuando el hombre entró a la comisaría de los Mossos de este municipio armado con un cuchillo y con una clara voluntad homicida al grito de “Alá es grande”. La familia, por medio de su abogado, ha comunicado que descartan la motivación terrorista.

La familia estudia presentar una denuncia contra los Mossos en base a un posible “exceso” por parte de la agente, que desenfundó su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen con el fin de evitar que el joven de 29 años consumara el ataque que había planificado durante la noche contra los agentes de esta comisaría.

La primera que no entiende la actuación policial es la ex esposa de Abdoulahab Tarib, Lucia Morales, con quién compartían aún domicilio tras firmar los papeles del divorcio hace una semana. Fue ella misma la que declaró ante la policía que su ex marido quería suicidarse entre descubrir que era homosexual, y que podía ser una deshonra entre los miembros de la comunidad musulmana.

El entorno del argelino abatido busca ahora toda la información relacionada con su muerte, entre otras pruebas las imágenes de la cámara de seguridad de la comisaría, para comprobar si la actuación policial fue proporcionada o no, con el fin de tomar medidas legales en caso de haberse excedido.