Los 1.300 funcionarios de Leganés en pie de guerra porque el alcalde socialista no paga las nóminas

El Ayuntamiento de Leganés, en manos del socialista Santiago Llorente, provoca que más de un millar de familias de su municipio están con el agua al cuello. El convenio laboral marca que el Consistorio tiene que pagar las nóminas de los trabajadores municipales el día 26 de cada mes. Sin embargo, tal como ha podido saber OKDIARIO, este viernes 3 de febrero aún no han abonado los salarios. Aunque ahora se afanan desde el equipo de Gobierno del PSOE, los empleados no recibirán el dinero hasta el lunes 6 de febrero, 10 días tarde.

Esta dejadez a la hora de pagar en un consistorio que tiene las cuentas saneadas ha provocado dolorosos dramas familiares. Hablamos con Jesús, agente del cuerpo de la Policía Municipal. «He tenido que devolver recibos este mes y no ha sido el único por no poder hacer frente a los pagos y tener la cuenta a 0 euros. Van 8 días de retraso y sin fecha para cobrar. Tengo 4 hijos y es una vergüenza», lamenta con pesar.

«Llevo como oficial de Policía 17 años y esta legislatura ha sido un continuo incumplimiento de las condiciones básicas de cualquier empleado como es cobrar la nómina en tiempo y forma», denuncia. El alcalde, miembro de un partido político que hace gala de su carácter obrero, no consigue corregir estos retrasos habituales.

«Es habitual que se paguen las nóminas fuera de plazo, horas extraordinarias con tres años de retraso, atrasos sin fecha de pago, etc. Todo esto gobernando un supuesto partido de izquierdas como es el PSOE. Ya se ha denunciado en varias ocasiones al equipo de Gobierno por estos hechos y han sido condenados, pero les da igual. Además, somos el único o de los pocos ayuntamientos que tienen a sus policías locales en una clasificación laboral incorrecta desde 2018. Es una situación desesperante», zanja este trabajador. En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a pagar multas coercitivas de 200 euros semanales por estos retrasos.

«Bochorno»

También los sindicatos han puesto el grito en el cielo. UGT expone a sus afiliados que «es 3 de febrero y los trabajadores/as del Ayuntamiento no hemos cobrado nuestro salario». «Un año más, una vez más, nos encontramos ante una situación bochornosa e inaceptable que supone un grave perjuicio para muchas trabajadoras y trabajadores que se encuentran con descubiertos en sus cuentas bancarias y sin poder hacer frente a sus compromisos de pagos habituales», remarcan para recordar entre líneas la situación económica apurada que viven las familias en la localidad por la inflación entre otros problemas económicos.

«Estamos a viernes y no tenemos la seguridad de que la nómina vaya a salir al banco esta mañana, y aunque eso suceda, estamos hablando de que en el mejor de los escenarios muchos trabajadores y trabajadoras, dependiendo de su entidad bancaria, no van a cobrar hasta el próximo lunes 6. Esta situación es inaceptable, y no puede ser que esto se repita, en este ayuntamiento, una y otra vez, cada cierto tiempo», remarcan.

Desde UGT, desvelan, llevan «toda esta semana y parte de la semana anterior persiguiendo el estado de la nómina y hoy mismo los delegados y delegadas vamos a personarnos en diferentes dependencias municipales para pedir explicaciones y las responsabilidades pertinentes incluyendo al máximo responsable de toda esta situación, el alcalde». Agregan que «además, dependiendo de la evolución de la situación que puedan dar lugar a escenarios aún más graves, vamos a preparar las acciones que consideremos oportunas de las que os iremos dando cuenta».

Hasta el momento la única respuesta del equipo de Gobierno a esta situación ha sido enviar un correo sin firma el lunes día 30, avisando de la las dificultades existentes y de la demora del pago. Para el citado sindicato es «un auténtico bochorno y una falta de respeto a todas las trabajadoras y trabajadores de esta plantilla».