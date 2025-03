⁠La desconocida faceta del juez Peinado: amante del teatro y defensor de jóvenes víctimas de acoso

El magistrado Juan Carlos Peinado, conocido por mantener imputada a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, mostró una faceta más desconocida durante las jornadas Artes escénicas contra el Bullying celebradas en el Centro Cultural Fernán Gómez de Madrid. Ante un público sorprendido, el juez se presentó como un apasionado del teatro y un firme defensor de las víctimas de acoso escolar. Se trata de unas charlas para expertos que apenas han tenido promoción pero a las que OKDIARIO ha podido asistir para presenciar uno de los escasísimos actos públicos a los que ha acudido el célebre juez.

Las jornadas, impulsadas por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), han contado con la participación de diversas compañías teatrales que presentaron propuestas artísticas para combatir el bullying. Entre ellas destacaron proyectos como Bruno, un musical que habla de un joven que sufre bullying por ir a clases teatro, un proyecto sobre «ecofeminismo» y teatro escolar o, entre otros, los monólogos para adolescentes de la poeta y socióloga Gemma Almagro.

El juez Peinado ha estado escuchando atento todas las exposiciones y ha aplaudido sin dudar las diferentes intervenciones. Finalmente, ha tomado la palabra presentado como «la sorpresa final» ya que no estaba en el programa inicial de ponentes. No obstante, Goyo Pastor, alto cargo de la AEPAE y moderador del encuentro, le ha presentado como «el señor de traje del fondo» que iba a aportar su experiencia y visión desde el plano judicial y penal.

El magistrado, que mostraba en efecto una imagen seria, se ha ganado al público hablando durante cerca de media hora. Para empezar, ha comentado el caso de Jokin Ceberio, un niño vasco que fue acosado hasta que se suicidó en 2004. Lo ha hecho con voz firme y sentida como si de un actor teatral se tratara.

Posteriormente ha cogido el micrófono con la mano y en el centro de las tablas ha hecho varias reflexiones. Una de ellas entre bromas: «Ha tenido ocasión de citar a varios ponentes que me han precedido. Todos han quedado ahí [en el atril]. No sé por qué. Parece mentira que todos, que pertenecen al mundo de la escena, se hayan limitado y se han constreñido a quedarse junto al atril. Yo me siento un poco más a gusto moviéndome, porque también en su momento, hace ya muchos, muchos años, la mayor parte de los aquí presentes no habían nacido, fui actor».

A continuación, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha hecho una disertación sobre los problemas de los menores conflictivos. Ha destacado la labor que hacen precisamente los jueces especialistas en la materia. No obstante, también ha recordado que a él le toca frecuentemente tratar con menores de edad. Precisamente ha destacado que en Plaza Castilla disponen de cámaras Gesell donde psicólogos especializados toman declaración a menores de forma que no sufran.

En un momento dado, el juez del caso Begoña Gómez ha expresado: «Me queda fuerza para enfrentarme a situaciones difíciles». Hablando sobre el acoso y las situaciones duras, Peinado se erige como un hombre enérgico y tenaz. Cabe destacar que la Audiencia provincial ha avalado sus pesquisas y se han tumbado cuatro querellas contra él por su instrucción en el procedimiento que acorrala a la mujer de Sánchez.

En la charla ha dejado de lado su imagen más formal para revelar episodios personales que marcaron su trayectoria. En un momento especialmente emotivo, el magistrado ha recordado: «He sido víctima de acoso y a lo mejor yo en su momento no lo sabía. Por suerte quizás lo superé porque dispongo de un poquito de fuerza de voluntad para enfrentarme a situaciones de conflicto».

«Fui actor»

El magistrado ha vinculado esta experiencia personal con su pasado teatral, relatando cómo interpretó al personaje de Amal en la obra de Rabindranath Tagore El cartero del Rey. «A lo mejor eso provocó un sentimiento de envidia. Y eso dio lugar a que a un tercero le surgiera la necesidad de convertirme en una víctima», ha explicado ante los asistentes.

Representación de ‘El Cartero del Rey’ en India. (Imagen de archivo)

El juez Peinado también ha sorprendido al romper con la imagen tradicional de los magistrados. «Nos toca ir casi siempre con un traje oscuro. A mí me gustaría mucho más ir en deportivas», ha manifestado, añadiendo que existe un concepto generalizado de que los jueces son «personas muy distantes, muy serias, que incluso no tienen sentido del humor».

Las jornadas concluyeron con un compromiso colectivo por parte de los participantes para seguir utilizando las artes escénicas como vehículo de concienciación y prevención del acoso escolar, una lacra que, como recordó el juez Peinado citando el caso de Jokin, puede tener consecuencias fatales cuando la sociedad decide mirar hacia otro lado.