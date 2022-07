Cómo se escribe influye o influlle

En el español es común que se confundan letras como la Ll y la Y que tienen pronunciaciones iguales o similares, sobre todo para los más inexpertos. Se dice que originalmente estas letras no se pronunciaban igual, la Ll se pronunciaba algo parecido a Li. Sin embargo, en la actualidad ha triunfado el fenómeno del yeísmo y ambas se pronuncian como Y. En esta ocasión la palabra correcta es influye, e influlle no existe y es un error ortográfico. Influye es una conjugación del verbo influir. Viene del latín influere, que significa deslizarse hacia un interior o penetrar en sentido figurado de alguien o una situación para insinuar o ejercer presión.

La definición de influye

Influye es la conjugación de influir en segunda (usted) y tercera (él y ella) persona del singular y en tiempo presente de modo indicativo. Es un verbo irregular, es decir que no sigue ningún modelo de conjugación. Y no es pronominal, es decir que no se puede conjugar de forma reflexiva.

Significa que una persona o cosa realiza una acción que indirectamente genera un cambio o efecto sobre otra. Por ejemplo: el sol influye sobre la piel. También significa que una persona ejerce autoridad, predominio o fuerza moral en alguien y hace que actúe de manera distinta, por ejemplo: la presencia de su madre influye en su comportamiento.

Un verbo transitivo o intransitivo

Que un verbo sea transitivo o intransitivo depende de si este requiere un complemento o no. Influir y sus conjugaciones se usa principalmente como verbo intransitivo que va acompañado por las preposiciones en o sobre, por ejemplo: el hambre influye en mi humor.

Sin embargo, aunque con menor frecuencia, también puede ser transitivo cuando se usa de determinadas formas como la voz pasiva. Para el caso específico de influye si puede usarse sin complementos, por ejemplo: La educación de sus padres lo influye moralmente.

Se trata de un verbo que tiene algunas peculiaridades que debemos conocer, empezando por una definición en concreto y terminando con unas conjugaciones un tanto especiales. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Producir, una persona o una cosa, sobre otra, de manera indirecta o insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar. Te influyen demasiado sus opiniones, no puedes dejar a un lado esa forma de pensar y eso es negativo para ambos, sé menos crítico y más constructivo.

Ejerce, una persona o una cosa, autoridad, predominio o fuerza moral en alguien de modo que actúe o sea de manera distinta. Lo que digan su padre le influye especialmente, gracias a él ha conseguido tener la vida que actualmente posee.

Hacer que alguien o algo actúe o sea de determinada manera, mediante presión moral. Influido por sus ideas, empezó su negocio de la nada con una voluntad de hierro.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra influye en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘y’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.