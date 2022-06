Cómo se escribe yegar o llegar

En el español el sonido de la Y la Ll es prácticamente el mismo. Aunque se dice que técnicamente si existe diferencia en la pronunciación, la realidad es que en el habla cotidiana no la hay y es difícil diferenciarlas. Por esto hay ocasiones en que se confunden estas letras y se producen errores de ortografía. En esta ocasión la palabra correcta es llegar y yegar no lo es, debido a que no existe en el español.

Llegar es un verbo en infinitivo, es decir que no está conjugado en ningún tiempo, persona o modo gramatical. Esta palabra es muy común en el vocabulario del español, por lo que tiene múltiples usos que se revisarán más adelante.

Análisis de la palabra

Llegar viene del latín vulgar applicare, que significa arrimar o acercarse, y esta viene del latín plicare, que significa doblar. Es un verbo irregular, lo que quiere decir que no sigue un patrón de escritura para conjugarlo, y también es un verbo pronominal, es decir que se puede conjugar de forma reflexiva como: llegarme, llegarte, llegarle, llegarnos, etcétera.

Su definición más general sería: lograr o alcanzar una meta o finalizar un viaje o desplazamiento. Sin embargo, es una palabra que se puede utilizar en múltiples contextos, algunos se revisarán más adelante.

Los usos de llegar

Llegar, como hemos visto, puede ser alcanzar un fin, como llegar a la meta en una carrera. Sin embargo, puede ser alcanzar algún puesto, como llegar a ser el gerente de una empresa. También se puede referir a durar cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, mañana nuestro matrimonió va a llegar a los 10 años.

En cuanto al contexto relacionado con finalizar un viaje, llegar puede significar, además de eso, el simplemente lograr tocar una cosa, Por ejemplo: las medias deben llegar por debajo de la rodilla. También puede usarse en términos de un turno o pedido, por ejemplo: mi taxi acaba de llegar.

Se escribe llegar

Llegar se escribe con ‘ll’ de otra forma estaremos cometiendo una falta de ortografía. Para descubrir todos los secretos de este verbo nada mejor que hacernos con una serie de definiciones y ejemplos que nos ayuden a entender mejor cómo utilizarlo. Toma nota de cada uno de ellos y empieza a escribir correctamente llegar con ‘ll’.

Pasar a estar una persona en el fin o el término de un desplazamiento, una marcha o una trayectoria. Alberto no podrá llegar a tiempo, está todavía en el atasco de cada fin de semana.

Producirse o aparecer. Llegó una tormenta que acabo dando lugar a una serie de destrozos importantes.

Alcanzar un objetivo determinado, especialmente un cargo o profesión. Arturo llegó a ser el jefe de sección de la empresa gracias a su esfuerzo y determinación.

Quedar al mismo nivel, altura o distancia que otra. El agua le llegaba casi al cuello, esa piscina era peligrosa para los niños.

Durar hasta un tiempo determinado. Estaba seguro de que llegaría a los 100 años.

Alcanzar una cantidad determinada. Llegó a los 5.000 seguidores en Facebook.

Producir impresión o impacto en una persona. Con esas palabras le llegó directamente al corazón.

Ser suficiente para realizar algo. No le llegó el dinero para poder volver a su país.

Con este ejemplo comprobaremos que el verbo llegar se escribe siempre de la misma manera. No volveremos a dudar con una letra ‘y’ que se pronuncia en algunas zonas de habla del español. Es bueno tener siempre presentes la forma de escribir antes que la manera de pronunciarse, de esta manera no podemos volver a equivocarnos. Atrévete a mejorar a la hora de plasmar tus ideas en un texto.