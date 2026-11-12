¿Sabes cómo se escribe, incluido o incluído?

Existen muchas palabras que nos generan confusión cuando las escribimos, ya sea porque tienen letras que se pronuncian igual (como la b y la v, o la letra h muda), o bien porque dudamos si llevan o no llevan tilde. ¿Qué ocurre con las palabras ‘incluido’ o ‘incluído’? En principio, podría decirse que son palabras llanas que terminan en vocal, y por tanto, no se acentúan ni se pone tilde. Pero a continuación, puede surgir la duda de si se trata de un diptongo y la tilde serviría para romper el diptongo.

En este sentido hay que recordar que, a pesar de la segunda letra i es donde recae la sílaba que se considera tónica, en la formación del diptongo ‘ui’ y según nuestras reglas gramaticales, no se pone acento o tilde. Veamos esta regla admitida: ‘no se pone tilde en los participios de verbos que terminen en ‘uir’.

La forma correcta

La respuesta directa no admite rodeos: se escribe incluido, sin tilde. La forma incluído constituye una falta de ortografía según las normas vigentes de la Real Academia Española desde hace décadas, aunque la memoria visual de muchos hablantes siga jugándoles malas pasadas.

El poner o no tildes puede ser complicado en ciertas palabras cuya pronunciación y escritura es un poco engañosa. En este caso la palabra correcta es incluido, sin tilde, mientras que incluído es un error ortográfico. Se dice que puede ser complicado puesto que es una palabra en la que es fácil equivocarse debido al diptongo ui y su pronunciación de palabra grave o llana.

Incluido es el participio del verbo incluir que viene del latín inclusus que significa comprendido. La definición es colocar algo o alguien dentro de límites y espacios concretos, y contener o comprender algo, por ejemplo: el premio viene incluido con la caja de cereal.

Causa de la ausencia de tilde

Para entender por qué sobra esa tilde basta con escuchar cómo pronunciamos la palabra y recordar qué ocurre cuando dos vocales cerradas se juntan en español. Las vocales cerradas son únicamente dos: la i y la u. Cuando aparecen seguidas dentro de una misma palabra, como sucede en in-clui-do, las reglas de acentuación dictan que forman siempre un diptongo a efectos ortográficos.

No importa si al hablar en Madrid, en Bogotá o en Buenos Aires algunos hablantes tienden a separar ligeramente esas vocales en dos golpes de voz; sobre el papel, la normativa las trata como una sola sílaba.

Palabra llana

Si dividimos la palabra siguiendo este criterio, nos quedan tres sílabas: in-clui-do. La fuerza de voz recae en la penúltima (clui), lo que convierte al término en una palabra llana. Como termina en vocal, la regla general prohíbe ponerle tilde. Es exactamente el mismo mecanismo que rige en palabras cotidianas como ruido, cuidado, jesuita, fluido o construido.

Nadie se plantea acentuar gráficamente ruido, pero cuando aparece un participio derivado de un verbo acabado en -uir, la intuición suele traicionarnos.

¿De dónde viene entonces esa tendencia tan arraigada a escribir incluído?

La confusión tiene una explicación histórica y otra analógica. Por un lado, hasta la reforma ortográfica de 1952, y su consolidación en las normas de 1959, la Academia permitía tildar muchas de estas formas cuando se percibía un hiato en la pronunciación, igual que ocurría con monosílabos verbales como fui o vio, que durante generaciones se escribieron fuí y vió. Quienes aprendieron a leer y escribir con manuales antiguos o leen ediciones de mediados del siglo XX encuentran esa tilde impresa y la dan por buena.

Por otro lado, opera la fuerza de la costumbre con otros participios. En español existen muchísimos participios en -ído que sí llevan tilde obligatoria porque juntan una vocal abierta (a, e, o) con una cerrada tónica (i), rompiendo el diptongo mediante un hiato.

Pensemos en leído, caído, oído, reído o traído. En todos ellos la tilde es imprescindible para marcar que la i se pronuncia con fuerza y no forma diptongo con la vocal anterior. Por puro contagio visual, el cerebro aplica el mismo molde gráfico a incluido, excluido, concluido o destruido, olvidando que aquí no hay ninguna vocal abierta que separar.

El uso a diario

En el uso diario, incluido funciona tanto como participio en tiempos compuestos («Hemos incluido todos los gastos en la factura») como en calidad de adjetivo, concordando en género y número con el sustantivo al que acompaña («La cena está incluida en el precio», «Los impuestos incluidos»). Incluso aparece con frecuencia como preposición equivalente a hasta o también («Vinieron todos, incluido tu hermano»), pero en ninguno de estos papeles admite alteración en su acentuación.

La próxima vez que dudes frente al teclado, aplica un truco rápido que nunca falla: compáralo mentalmente con la palabra ruido. Si tienes claro que ruido jamás lleva tilde, sabrás al instante que incluido, excluido y sustituido siguen exactamente la misma suerte.

Los verbos con terminación uir

Otra regla gramatical que nos puede ayudar es recordar que los participios de los verbos que terminan en uir no llevan tilde. Es decir que los participios de verbos como fluir, atribuir e incluir, entre muchos otros no llevan tilde.

Además, el diptongo ui sólo se acentúa cuando es sílaba tónica en palabras agudas que terminan en N, S o vocal, como en incluí. También en palabras esdrújulas como cuídate. En el resto de los casos no hay tilde.

Se escribe incluido

Se escribe incluido, en este caso se trata de una palabra llana que acaba en vocal, no será necesario acentuarla. Para poder entender mejor este verbo, en este caso un participio que actúa a la hora de crear las formas compuestas del verbo y en determinadas oraciones como adjetivo, debemos tener en cuenta su significado.

A continuación, veremos algunas definiciones y ejemplos en que usamos al verbo incluir, y de esa forma tendremos más claro su significado y el uso de las formas verbales:

Poner una cosa en el interior de otra o dentro de sus límites. Tienes que incluir tus pantalones largos en la maleta, te pueden hacer falta. Contener o comprender a otra. En su tesis doctoral se incluye un apartado específico para esta teoría.

Para no olvidarlo

Una forma práctica de recordarlo es pensar en esta regla: si la palabra es grave y contiene el diptongo ui, no necesita tilde. Así de simple. Cada vez que dudes entre incluido e incluído, ya sabes cuál elegir.

Conclusión

En resumen, la única forma correcta es incluido. La variante con tilde es una confusión que viene de no distinguir entre diptongo e hiato. Al escribir bien esta palabra, no solo respetamos la norma ortográfica, sino que también evitamos un error bastante común.