¿Sabes cómo se escribe, incluido o incluído?

Existen muchas palabras que nos generan confusión cuando las escribimos, ya sea porque tienen letras que se pronuncian igual (como la b y la v, o la letra h muda), o bien porque dudamos si llevan o no llevan tilde. ¿Qué ocurre con las palabras ‘incluido’ o ‘incluído’? En principio, podría decirse que son palabras llanas que terminan en vocal, y por tanto, no se acentúan ni se pone tilde. Pero a continuación, puede surgir la duda de si se trata de un diptongo y la tilde serviría para romper el diptongo. En este sentido hay que recordar que, a pesar de la segunda letra i es donde recae la sílaba que se considera tónica, en la formación del diptongo ‘ui’ y según nuestras reglas gramaticales, no se pone acento o tilde. Veamos esta regla admitida: ‘no se pone tilde en los participios de verbos que terminen en ‘uir’.

El poner o no tildes puede ser complicado en ciertas palabras cuya pronunciación y escritura es un poco engañosa. En este caso la palabra correcta es incluido, sin tilde, mientras que incluído es un error ortográfico. Se dice que puede ser complicado puesto que es una palabra en la que es fácil equivocarse debido al diptongo ui y su pronunciación de palabra grave o llana.

Incluido es el participio del verbo incluir que viene del latín inclusus que significa comprendido. La definición es colocar algo o alguien dentro de límites y espacios concretos, y contener o comprender algo, por ejemplo: el premio viene incluido con la caja de cereal.

Las palabras graves o llanas

La explicación que da razón a que incluido no se acentúa está en que es una palabra grave o llana, que son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima posición. Como dicen las reglas gramaticales, las palabras llanas o graves que terminan en N, S o vocal no llevan tilde, como es en este caso.

Puede ser confuso ya que la sílaba que suena con más intensidad es la que contiene el diptongo ui. Esto genera la falsa sensación de que, por su pronunciación, esta palabra lleve una tilde en la i que rompa el diptongo, lo cual es incorrecto debido a la regla anterior de las palabras graves que terminan en vocal.

Los verbos con terminación uir

Otra regla gramatical que nos puede ayudar es recordar que los participios de los verbos que terminan en uir no llevan tilde. Es decir que los participios de verbos como fluir, atribuir e incluir, entre muchos otros no llevan tilde.

Además, el diptongo ui sólo se acentúa cuando es sílaba tónica en palabras agudas que terminan en N, S o vocal, como en incluí. También en palabras esdrújulas como cuídate. En el resto de los casos no hay tilde.

Se escribe incluido

Se escribe incluido, en este caso se trata de una palabra llana que acaba en vocal, no será necesario acentuarla. Para poder entender mejor este verbo, en este caso un participio que actúa a la hora de crear las formas compuestas del verbo y en determinadas oraciones como adjetivo, debemos tener en cuenta su significado.

A continuación, veremos algunas definiciones y ejemplos en que usamos al verbo incluir, y de esa forma tendremos más claro su significado y el uso de las formas verbales:

Poner una cosa en el interior de otra o dentro de sus límites. Tienes que incluir tus pantalones largos en la maleta, te pueden hacer falta. Contener o comprender a otra. En su tesis doctoral se incluye un apartado específico para esta teoría.

Sinónimos de la palabra incluido

Como sucede con otras muchas dudas gramaticales, si conocemos los sinónimos principales, ello nos ayudará a escribir. Sobre todo, porque podremos sustituir la palabra que dudamos por otra. En el caso de incluido, estos vocablos nos pueden servir como sustitutos:

Comprendido

Circunscrito

Encerrado

Incluso

Abarcado

Implícito

La forma de decir “incluido” en otros idiomas

Es frecuente al escribir que, según la lengua que utilices, cambiará radicalmente la gramática con respecto al idioma español:

Cómo se dice “incluido” en inglés: included

Cómo se dice “incluido” en francés: inclus

Cómo se dice “incluido” en portugués: incluído

Cómo se dice “incluido” en italiano: incluso

Cómo se dice “incluido” en alemán: inbegriffen

Conjugación verbo incluir

A la hora de escribir un verbo correctamente nos fijaremos en la forma de conjugarlo. Nos dará unas pistas importantes sobe cómo se escribe correctamente. Anota la forma en que incluir llega a cualquier oración.

Yo incluyo Tú incluyes Él incluye Nosotros incluimos Vosotros incluís Ellos incluyen

Con la norma aprendida, la definición y los ejemplos no podemos fallar, nunca volveremos a dudar a la hora de escribir incluido con o sin acento. Por tanto, no vuelvas a usar “incluído” con tilde, ya que no se corresponde con las normas gramaticales y constituye una falta de ortografía.