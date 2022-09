¿Sabes cómo se escribe, corrijo o corrigo?

La letra G tiene la misma pronunciación que la J cuando les siguen las vocales E e I. Debido a esto es muy común que exista confusión entre una y otra al escribir. Sin embargo, también hay ocasiones que se confunden a pesar de que les siga otra vocal y la pronunciación no sea la misma. Esto sucede con corrijo, que es la palabra correcta porque deriva del verbo corregir.

En cambio, corrigo no es una palabra que tenga un significado reconocido por la Real Academia Española. Esto significa que se recomienda evitar escribir esta palabra por considerarse un error de ortografía.

Definición de corrijo

Como se mencionó anteriormente, corrijo viene del verbo corregir. Es la conjugación en primera persona del singular (yo) en tiempo presente del modo indicativo. Viene del latín corrigere, que significa enderezar o situar en buena posición.

Se define como enmendar lo errado, advertir o reprender a alguien, señalar errores, sobre todo en el ámbito educativo y disminuir la actividad de algo. Es decir, es un sinónimo de enmendar, modificar, reparar, perfeccionar, increpar o reprender. Se puede aplicar a cosas tangibles, como corregir un examen y una postura o imperfección física, y para intangibles, como un comportamiento o una forma de hacer algo.

Explicación ortográfica

Salvo tejer y crujir, todos los verbos que terminan en ger, gir o igerar se escriben con G, como corregir. Esta regla aplica también para sus derivados, salvo que la vocal que sigue cambie por A, O y U. En este caso, se cambia a la letra J para mantener el fonema o pronunciación original, como en corrijo.

Es por este cambio de letras que a veces existe confusión al escribir y provoca que se escriba erróneamente la palabra. La mente hace la relación del verbo en infinitivo, corregir y se puede tender a querer mantener la ortografía original de la palabra, aunque no tenga lógica gramatical.

Factores para resolver la duda

Para corregir y escribir bien este tipo de palabras, hay que tener en cuenta una serie de normas que nos ayudarán a saber si se escribe con ‘g’ o ‘j’. En la gramática y ortografía española, hay una normativa que nos ayudará, pero también necesitamos entender esta palabra a través de su significado.

Realmente corrijo se escribe con ‘j’, con las letras ‘o’,’u’ y ‘a’ se escribe esta letra para conseguir una pronunciación muy concreta. De lo contrario estaremos cometiendo un grave error con la forma de escribir este verbo. Corrijo es un verbo, la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo corregir. Aquí te mostramos algunas definiciones y ejemplos, recuerda que se escribe con ‘j’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.

El término ‘corrigo’

Dentro de las posibles variaciones, realmente la palabra ‘corrigo’ no está escrita correctamente y, al no ser reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) no forma parte del idioma español. Aunque puede dar la impresión de que ‘corrigo’ trata de hace referencia al verbo corregir, no rescata la ‘g’ del mismo, por tratarse de la primera persona del singular del presente.

Cuando escribimos ‘corrigo los exámenes en un momento’, o bien ‘corrigo a mis amigos cuando se equivocan’, son expresiones mal escritas en la práctica.

Los sinónimos de corrijo

Siempre es conveniente saber cuáles son los sinónimos de una palabra, para recordar cómo escribirla correctamente. En este sentido, los sinónimos de corrijo pueden ser estos: Enmendar, subsanar, reformar, rehacer, modificar, retocar, reparar, perfeccionar, amonestar, castigar, increpar, reñir, reprender, censurar.

La forma de decir “corrijo” en otros idiomas

Si queremos ampliar nuestra cultura y conocer más en profundidad una palabra, lo mejor es conocer cómo se dice en otros idiomas:

Sabes cómo se dice “corrijo” en inglés: correct

Sabes cómo se dice “corrijo” en francés: raison

Sabes cómo se dice “corrijo” en portugués: corrigir

Sabes cómo se dice “corrijo” en italiano: correggo

Sabes cómo se dice “corrijo” en alemán: korrigiere

La conjugación del presente de indicativo del verbo corregir

Igualmente es muy útil saber cómo se conjuga el presente de indicativo del verbo corregir, con el fin de no cometer errores ortográficos al conjugarlo.

Yo corrijo

Tú corriges

Él, ella, ud. corrige

Nosotros corregimos

Vosotros corregís

Ellos, ustedes corrigen

Finalmente, recordemos que la lectura siempre es la mejor aliada para recordar de qué forma hemos de escribir una palabra, cuando llega el momento de ello.