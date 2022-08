Cómo se escribe atrasa o atraza

En España, dependiendo de la zona en su pronunciación ciertas letras resultan muy parecidas, casi idénticas, por lo que tenemos que tener mucho cuidado de la diferencia existente entre el idioma hablado y el escrito.

Aquí ocurre precisamente eso, ya que nos preguntamos si “atrasa”, se escribe con s o con z. Esta duda en la ortografía se debe al ceceo y se presenta siempre que se intercambia la letra S por la C, o por la Z. Este efecto lingüístico también podría suceder a la inversa, intercambiando la C/Z por la S, pasando a llamarse seseo.

Es muy común que esto suceda en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía o Galicia, donde es muy habitual el ceceo y el seseo como forma de habla. Por esta razón es importante a partir de ahora prestar mucha atención a este tipo de errores, para no volverlos a cometerlos. Las dudas se pueden resolver conociendo el significado de las palabras, aplicando las reglas ortográficas correspondientes y teniendo un buen hábito de lectura.

De esta forma se podrá resolver esta pregunta, ya que solo una de las palabras está correctamente escrita.

La forma correcta es atrasa, siempre con s

Atrasa es un verbo que deriva del infinitivo atrasar. Correspondiendo al singular de la tercera persona del presente del modo indicativo.

Presente Indicativo

yo atraso

tú atrasas

Ud./él/ella atrasa

nosotros, -as atrasamos

vosotros, -as atrasáis

Uds./ellos/ellas atrasan

Definición de atrasa y ejemplos

Ten en cuenta el significado preciso y las distintas acepciones del verbo “atrasa”, acompañado de ejemplos, de esta manera podrás escribirla correctamente, sin errores de ortografía.

Señalar una nueva fecha, posterior a la que se había fijado, para hacer una cosa. Ej.: Atrasó la cita porque sacó la cuenta del tiempo que le quedaba y no iba a llegar.

Hacer que el reloj señale un tiempo que ya ha pasado. Ej.: Atrasa la alarma Daniel que al final salimos más tarde.

Poner una cosa más atrás de la posición que tenía o debería tener. Ej.: Atrasó la mesa y adelantó el sofá para ver el efecto de perspectiva.

Llegar tarde a un lugar, retrasarse. Ej.: Me he retrasado por esperar tanto al autobús.

Quedarse atrás en mitad de la carrera. Ej.: Cuando largó la carrera empezó a atrasarse y finalmente llegó en octavo lugar.

En biología : Crecer lentamente un ser vivo o dejar de crecer.

¿Existe el término atraza?

No existe, en realidad se trata de una forma de expresión regional. Por esta razón, aunque algunas veces la podamos escuchar, jamás la debemos escribir, ya que se trataría de un error conocido como ceceo. Por eso así escrita no tiene ningún significado, ya que es una palabra no aceptada por la Real Academia Española y por lo tanto no incluida en el vocabulario castellano.

Se escribe atrasa

Con unos pasos básicos vamos a escribir de forma correcta atrasa con ‘s’. Toma nota de sus definiciones con estos ejemplos, de esta manera sabrás como usar atrasa correctamente.

Hacer que una cosa ocurra después del tiempo debido o previsto o dejar su realización para más tarde. Atrasó la llegada al aeropuerto, al parecer el avión que lo trasportaba no tenía todos los permisos en regla, por motivos de seguridad se decidió esperar un poco más.

Hacer que un reloj señale un tiempo anterior al que señala. En el horario de invierno hay que atrasar una hora el reloj, podremos dormir una hora más y eso se nota, pero también supone un cambio de hábitos demasiado intenso.

Llegar tarde o con retraso. Me he retrasado cambiándome de ropa, lo siento.

Ocurrir o suceder más tarde de lo previsto o de lo normal. El verano se ha retrasado este año ha llegado casi en agosto.

Con estas definiciones y ejemplos no puedes fallar, escribir atrasa correctamente con ‘s’ será una realidad que te permitirá evitar faltas de ortografía.