Zara Home se reinventa y vende el producto indispensable para ir a la playa ¡corre que se está agotando!

Si quieres ir a playa y no dejar el estilo en casa, esta sombrilla de Zara Home es un ‘must’ que no puedes dejar de incluir en tu colección. Este producto para la playa de Zara Home se está agotando por momentos y es que es el producto perfecto para demostrar que el estilo no tiene que estar reñido con lo práctico.

El nuevo producto de playa que está arrasando en Zara Home es una sombrilla de playa con lona de rayas y un detallado de flecos en los extremos. Una sombrilla actual, ligera y cómoda de llevar que podrá acompañarte a todas tus escapadas de verano.

El producto de playa que arrasa en Zara Home

Esta sombrilla es puro estilo, su lona tiene un fondo beige y un patrón de rayas en azul claro que consigue darle un aspecto natural encantador. Además, sus flecos son un acierto para conseguir un producto práctico, pero lleno de personalidad para estrenar el verano como se merece.

Cuenta con una resistente estructura de metal en color blanco y garantiza una protección UPF+ 50 contra los rayos de sol, así podrás disfrutar de un día de playa a pleno sol sin que tu piel sufra de más. Es un básico para poder tener un poco de sombra en los calurosos días de verano y te protegerá del sol en las horas más fuerte. Es un complemento que no puedes dejar en casa y que usarás como ningún otro durante la temporada.

Tiene un alto de 164 cm, un ancho de 135 cm y un fondo de 67 cm, un tamaño más que adecuado para ir a la playa con amigos o en familia y que todos tengan un hueco debajo de la sombrilla. Su estructura se puede desmontar y guardar en la funda con asa que incorpora para que la transportes y que no te moleste durante el camino.

Lo tiene todo para ser una buena compra y puedes comprarla en la web de Zara Home o en una de sus tiendas por menos de 50 euros. Un chollazo que muchos no dejan escapar y es que está arrasando por su estilo, precio y calidad. Si te gusta y quieres tenerla en casa…. ¡No dejes que se te escape!

¿Cómo encontrar una buena sombrilla para la playa?

No todas las sombrillas tienen las mismas calidades, diseños o patrones. Puedes escoger la que más te guste o la que mejor se adapte a tu presupuesto, pero, si quieres hacer una buena inversión, tienes que asegurarte de que incluye estos elementos: