Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha avisado este miércoles 15 de octubre, al presidente de Estado Unidos, Donald Trump, de que los aranceles que amenaza con poner en España por no alcanzar el 5% del PIB con el gasto en defensa pueden acabar saliendo «muy caros a los americanos».

El martes el presidente norteamericano puso sobre la mesa la idea de imponer aranceles a España por las discrepancias con el gasto español en defensa, a lo que Yolanda Díaz ha respondido. Este miércoles, en los propios pasillos del Congreso se ha dirigido a él y le ha avisado de que el pretendido castigo que quiere imponer a los españoles en realidad perjudicará a los estadounidenses.

Según Yolanda Díaz, actualmente la balanza comercial entre los dos países es deficitaria para España, por lo que si Trump lleva a cabo esas prácticas políticas «de odio» le afectaría directamente a los norteamericanos.

Pese a todo, Díaz ha asegurado que en el caso de que haya aranceles el Gobierno defendería a sus sectores productivos. Finalmente, la vicepresidenta ha señalado que en España «mandan los españoles, no el señor Trump». «No somos su protectorado», ha apuntado.

España importa bastante más de Estados Unidos de lo que exporta, especialmente en sectores como tecnología, energía y bienes industriales. El déficit comercial de España con Estados Unidos aumentó a 8.235 millones de euros hasta el mes de julio.

Los aranceles de Trump

Donald Trump, lanzó este martes una dura advertencia contra España, a la que acusa de haber mostrado una actitud «increíblemente irrespetuosa» hacia la OTAN.

El dirigente de EEUU ha destacado que España es el único miembro de la Alianza que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en Defensa: «Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su número al 5%… así que no estoy contento con España».

En declaraciones a medios estadounidenses desde la Sala de Gabinete, Trump ha destacado la posibilidad de imponer represalias comerciales, incluyendo nuevos aranceles, como castigo a lo que considera un comportamiento inaceptable por parte del Gobierno español.

«Creo que lo que han hecho no es agradable. Creo que es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, he estado pensando en castigarles de forma comercial, a través de aranceles, debido a lo que han hecho. Puede que lo haga. Creo que es increíblemente irrespetuosa, España. De todos los países en la OTAN, el único ha sido España», ha afirmado el Ejecutivo estadounidense.