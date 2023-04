Ya era hora: Bimba y Lola rebaja sus mejores zapatillas

Las deportivas están de moda, y lo está para mucho más que para practicar deporte, situación en las que son indispensables, pero también tienen mucho que decir para completar diferentes looks, incluso algunos más formales dependiendo del diseño de las zapatillas y sus características. Hoy te mostramos unas deportivas blancas de Bimba y Lola que están arrasando en ventas por el estilazo que tienen y que han desatado una completa locura ahora que te las puedes llevar con un increíble 30% de descuento… ¡están a un precio nunca visto!.

Bimba y Lola cuenta con una más que interesante sección de calzado en la que puedes encontrar de diferentes tipos, tanto deportivas como botas o zapatos, siempre en el máximo estilo y una fantástica relación calidad-precio. La firma gallega, creada en el año 2005, fue fundada por dos sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez, y el nombre es el nombre de las dos perritas que las chicas tenían en esa época, aunque comenzaron con otro nombre.

Las deportivas blancas de Bimba y Lola

Se trata de la Deportiva técnica blanca, un calzado deportivo de calidad y con una estética que te proporcionará un estilazo único para todo tipo de looks, tanto casuales como algo más formales, y por supuesto también para looks deportivos, son tan versátiles que se adaptan de maravilla a casi todo tipo de situaciones. Actualmente tienen un descuentazo del 30% que deja su precio final en tan sólo 80 euros, un chollazo épico nunca antes visto y que muy probablemente no vuelvas a ver.

Estas fantásticas deportivas blancas de Bimba y Lola son de gran calidad, con detalles tan interesantes como color blanco con detalles en verde, piezas de piel combinadas con serraje y tejidos técnicos, empeine festoneado, lengüeta con el logo bordado, parte trasera con el logo grabado a contraste, piso tricolor con acabado dentado y estabilizador personalizado, entre otros. Disponible en las tallas 35 a 41, en su caja se incluye una bolsa protectora para que lo puedas guardar siempre de forma adecuada cuando no las estés utilizando.

En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, el exterior es 54% poliéster, 36% serraje vacuno y 10% poliuretano, mientras que el forro es 100% poliéster y la suela 65% caucho y 35% etileno vinil acetato. Además, el fabricante realiza estas recomendaciones para sus cuidados: