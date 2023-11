Vodafone España se plantea la creación de una red móvil conjunta con Orange, según han confirmado en exclusiva a OKDIARIO fuentes cercanas a la operación de entrada de Zegona, el fondo británico que ha firmado un acuerdo vinculante para convertirse en el nuevo dueño del tercer mayor operador de telecomunicaciones de España. «La creación de una NetCo conjunta de las redes fijas y móviles de sendas compañías españolas vendría a ampliar la red única que ya tienen para poblaciones de menos de 175.000 habitantes», confirman las mismas fuentes que estiman la unión de las redes de sendas telecos en los primeros meses de 2024.

Orange no ha ofrecido respuesta a este periódico al respecto, mientras Vodafone España ha preferido no ofrecer declaraciones al respecto.

«El conglomerado de Vodafone y Orange llevaba desde 2021 sobre la mesa, pero ahora parece que es el momento con la entrada del fondo británico y de hecho, Zegona habría exigido esta unión como condición para entrar en la operación e irrumpir en el mercado español», subrayan. De hecho, se trataría de la tercera experiencia de Zegona en el mercado español, tras los éxitos de Telecable y Euskaltel.

Una operación que en cualquier caso debería ser observada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dado que Vodafone ONO domina el 18,9% del negocio de al telefonía fija, según el ranking de principales operadores españoles publicado a mediados del pasado mes por el organismo supervisor. De hecho, junto a Orange, suman el 38,6% de la cuota de líneas, situándoles a pocos pasos de Telefónica (42,1%) y muy por delante de MásMóvil (14,9%) y Digi Spain (1,49%).

Una banda más potente

Un empleado e ingeniero de teleco de la competencia recuerda que «Movistar cuenta con más de 2.400 nodos de 5G en 3,5GHz, por los más de 2.900 del total de Orange y Vodafone». «La entrada de un fondo como Zegona, que pretende deshacerse de las plusvalías, se traducirá en consecuencias inevitables para las grandes telecos», señalan fuentes expertas del sector a este periódico.

«Por ello, no es descartable una joint venture donde Orange invierta en 5G a cambio de que Vodafone no se quede atrás, tal y como le está sucediendo en la actualidad». En esta línea, fuentes internas de Vodafone explican a este digital que «las redes de cobre o los radioenlaces ya no interesan» y no les extraña «que el nuevo dueño quisiera deshacerse de todos ellos» a cambio de «unir todas las redes fijas y móviles de Vodafone y Orange».