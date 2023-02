Un vestido nunca fue tan barato: Lidl se marca un Zara y lo peta

Una de las prendas que triunfa siempre en todas las firmas de moda son los vestidos. De hecho nunca faltan en nuestro armario y ahora que estamos en pleno invierno, nada como elegir un modelo de pana que abriga más y que además se ha convertido ahora en tendencia. Un estilo de vestido que bien podría ser de Zara, pero que está arrasando en el modelo de Lidl que lo peta. Un vestido tan económico que ni te lo vas a creer y que seguro que vas a querer tener.

El vestido de pana que arrasa en Lidl

Un nuevo triunfo para la sección de moda de Lidl. Los famosos supermercados alemanes han lanzado un diseño de vestido que ha conseguido convertirse en el más vendido esta temporada y que tiene un diseño moderno, acorde a las últimas tendencias.

Se trata del modelo de vestido de pana que veis en imagen y que cuenta con un diseño con cinturón desmontable verde que hace que sea perfecto para todo tipo de ocasiones.

El modelo, cuenta además con un diseño ligeramente inspirado en los que son los vestidos de estilo camisero, gracias a los botones también presentes. También de manga larga, con cintura y cordón ajustable es un modelo ideal para que lo lleves con unas botas altas o botines para ir a trabajar por ejemplo, o podrías llevarlos con unos leggings térmicos debajo para crear un «look» todavía más moderno y adecuado para estos días en los que está haciendo mucho frío. Como es desmontable, puedes llevarlo con el cinturón bien abrochado para que llevar la cintura más ajustada y enmarcada o su prefieres un estilo más desenfadado puedes llevarlo sin cinturón.

El vestido de Lidl que más se vende actualmente se puede lavar además en la lavadora dado que está hecho en un 90% poliéster, 8% poliamida así como en un 2% elastano (LYCRA).

Eso sí, se recomienda una temperatura que sea inferior a los 40 grados para que no se nos encoja y es mejor secarlo al aire antes que en la secadora. A la hora de plancharlo, procura que la temperatura no supere los 150 grados. Tampoco podemos usar ningún blanqueador (lejía) y no se aconseja tampoco el que lo lavemos en seco.

Disponible en todos los supermercados de Lidl así como en su tienda online, este bonito vestido tiene un precio ahora rebajado del 10% de modo que tan sólo nos va a costar 8,99 euros (tallas del 38 al 48).