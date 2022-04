Si necesitas unas zapatillas nuevas, pero no quieres gastar de más, no puedes perderte la versión ‘low cost’ de las zapatillas más vendidas del momento. Son ideales para combinar con un traje a un precio regalado y están en Stradivarius. ¡Te contamos todos los detalles para que no se te escapen!

La versión ‘low cost’ de las zapatillas más vendidas

Estas zapatillas de Stradivarius son una locura, lo tiene todo para ir a la moda y están casi regaladas. Se volverán en un básico de armario que combinará perfectamente con todos tus looks. Son elegantes y ahora están disponibles por solo 25,99 euros en un bonito color blanco.

Estas zapatillas en blanco quedarán ideales para dar un toque más casual a un traje e irás cómoda durante todo el día. Es el complemento perfecto para ir elegante pero casual a la oficina, a una cena de amigos o simplemente a pasear. ¡Son un básico de los que no pararás de usar!

Tienen una ancha suela en blanco que le aportará comodidad al zapato, a cada pisada que des te sentirás como en una nube y sus cordones serán ideales para ajustar el ancho del zapato. Te quedarán como un guante y aportarán un toque moderno pero delicado a cualquier conjunto. Una vez sean tuyas no las dejarás descansar ni un día en el armario.

Tienen un detalle beige en el talón para crear un diseño más elegante y actual y una punta en redondo que favorecerá a tu pie como ningún otro zapato. ¡Es una buena compra lo mires por donde lo mires!

¿Cómo combinar zapatillas blancas?

¿Hay algo más práctico para el día a día que unas zapatillas blancas? Quedan bien con todo y nos salvan siempre que no sabemos cómo acabar de complementar un look. No obstante, te dejamos 3 ideas para que saques el máximo provecho a este básico:

Combina las zapatillas blancas con un total look de traje en un único color. Si añades un traje de color y lo acabas de complementar con joyas doradas y unas bonitas zapatillas, irás estilosa y actual sin pasar horas frente al armario.

Si añades un traje de color y lo acabas de complementar con joyas doradas y unas bonitas zapatillas, irás estilosa y actual sin pasar horas frente al armario. Añádelas con un vestido para darle un toque casual al outfit , le quitarás elegancia, pero ganará un rollazo increíble . Es una tendencia que cada vez se lleva más y que no puede ser más práctica, a nosotros nos tiene enamorados.

, le quitarás elegancia, pero . Es una tendencia que cada vez se lleva más y que no puede ser más práctica, a nosotros nos tiene enamorados. Combina unas zapatillas blancas con un tejano de pernera recta y una camisa blanca para conseguir un look limpio, elegante y veraniego. ¡Nadie te ganará a estilazo!

La versión ‘low cost’ de las zapatillas más vendidas del momento está en Stradivarius y solo cuentan 25,99 euros. Es un ofertón que no puedes dejar pasar, así podrás hacerte con un básico de los que nunca puede faltar en un armario y renovar tus zapatillas para la nueva temporada. Puedes conseguirlas en su web o en las tiendas de Stradivarius, pero no lo dejes pasar, estamos seguros de que volarán en cuestión de días. Son cómodas, prácticas y están tiradas de precio ¿Qué más se puede pedir?