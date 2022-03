Las zapatillas deportivas se han transformado últimamente en una tendencia de calzado a la que no se puede escapar. Personas de todas las edades han apostado por ellas en los meses recientes. Hemos fichado unas especiales: deja de lado las típicas zapatillas blancas por estas de Stradivarius.

La temporada primavera/verano también las tendrá como grandes protagonistas de los outfits urbanos. Reuniendo estilo y comodidad a partes iguales.

Cómo son las deportivas de Stradivarius

En particular estas zapatillas con detalles de Stradivarius nos parecen una de las mejores opciones ahora mismo para seguir la moda del calzado deportivo, ya que se encuentran disponibles en varios colores, de forma que cada persona pueda escoger aquel que cree que mejor irá con sus looks. O por qué no llevarse más de un par, y así poder intercalarlos de acuerdo a cada outfit que lleves.

Hablamos de zapatillas deportivas de mujer que se pueden comprar en diferentes tonos básicos, como el marrón o el multicolor, sin perder de vista el que ellos mismos llaman “combinado”. Probablemente deberías echarles un vistazo para seleccionar el tono más adecuado para ti, ya que cada uno tiene su propio encanto.

Estas zapatillas, que se comercializan en tallas que van desde el 35 al 41, pueden ser utilizadas por mujeres sin importar el tamaño de sus pies, proporcionándoles una experiencia confortable durante el día a día, y la posibilidad de asegurarse el producto más allá de cuál sea su número habitual.

Multipiezas y con puntera perforada, son una de esas alternativas sobre todo recomendables para aquellas que les gusta llamar la atención. Todos te preguntarán: dónde las han adquirido, cuál es su precio, si se vende el mismo modelo en otro tono, etc.

Elaboradas 100% poliuretano para su corte y 100% poliéster para su forro, el mantenimiento de este artículo es sencillo, y no requiere del uso de lejía ni blanqueador, sino sólo de pasarle un paño limpio y completamente seco, con movimientos delicados, que retiren la posible suciedad exterior.

Además, se les pueden aplicar ceras incoloras para mejorar los resultados y dejarlas como nuevas, o bien colocarle spray protector especial para evitar que se dañen con el uso y los elementos externos.

Y en cuanto a su valor, está por debajo de lo que podría suponerse para esta marca, porque valen 22,99 euros. Es por eso que comentábamos que más de uno querrá llevárselas en dos tonos o los tres disponibles. Incluso, tienes que saber que el envío a la tienda es completamente gratuito.