Apuesta todo al verde con este total look de Stradivarius por menos de 40 euros

En los meses de otoño e invierno solemos apostar por prendas de colores oscuros como el marrón, el gris o el negro. Sin embargo, no son la mejor opción para levantarnos el ánimo y salir de casa con una sonrisa cada mañana. Si tú también estás cansada de los looks sosos y aburridos, ¡hemos encontrado la mejor solución! Se trata de un total look en color verde de la nueva colección de Stradivarius que no puede ser más bonito.

Nosotras somos chicas muy prácticas, que primamos la comodidad por encima de todo a la hora de elegir los looks. Además, nos gustan las prendas versátiles, que son fáciles de combinar y podemos ponernos con todo.

Pues bien, el conjunto verde de Stradivarius cumple a la perfección con todos los requisitos que le pedimos a una prenda para que pase a formar parte de nuestro fondo de armario.

La parte superior es una camiseta corta de cuello redondo y manga larga en color verde oscuro. Una camiseta básica, perfecta para los looks para el día a día. Disponible desde la talla XS hasta la XL, está genial de precio: 7,99 euros.

La parte inferior son unos jeans acampanados de talle alto con detalle de abertura en el bajo. Nos gustan muchos porque son como un mix de todo lo que está de moda en estos momentos y, además, sientan de maravilla a mujeres de todas las tallas. Los jeans valen 25,99 euros en la tienda online de Stradivarius y están a la venta desde la talla 32 hasta la 44.

La combinación de camiseta corta y pantalones de talle alto es todo un acierto porque alarga visualmente la figura, de forma que parecemos más altas de lo que somos. Además, aunque parezca lo contrario, disimula muy bien la barriga y afina la cintura.

Para ponerle el broche final al total look verde de Stradivarius, queremos proponerte tres opciones de calzado. Por un lado, unos botines cowboy, que se llevan muchísimo esta temporada. Puedes elegirlos en color crudo o negro.

Por otro lado, unas botas con suela track y cordones en color negro. Le dan «rollo» a cualquier look y hacen que éste cobre fuerza y personalidad como por arte de magia.

Y, por último, si te apetece algo 100% cómodo para el día a día, unas zapatillas deportivas.