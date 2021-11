Empieza la temporada donde no nos quitaremos ni el jersey ni el anorak. Pero no nos importa porque hay elegantes y estilosos diseños que nos elevan mucho más. Así María Pombo tiene el abrigo de Uniqlo que no te quitarás en todo el invierno. Es calentito, grueso y lo vas a querer ya mismo.

Como vemos, la influencer posa por las calles con este anorak y un jersey en color blanco debajo. Un conjunto que va bien durante el día que quieras y especialmente ante la llegada de la bajada de las temperaturas.

El abrigo de Uniqlo que debes tener

Este anorak es de plumas con textura satinada. Surge de la popular colaboración de la marca con el legendario diseñador Jil Sander que sigue definiendo el estilo moderno al dotarlo de significado y sentido para el mundo actual.

Posee unas características top como su tratamiento hidrófugo duradero, satén con un ligero brillo, hombros y mangas ajustados, que garantizan un acabado elegante, además las mangas más largas se pueden remangar fácilmente para darles un mayor volumen.

Su precio es de 159,90 euros, y está en diferentes colores: azul marino y blanco. Su precio es elevado porque es de una alta calidad, por lo que lo lucirás durante varias temporadas. Puedes tener un anorak para casi siempre.

Así lo llevas a la nieve porque te abrigará seguro, también para pasear por la ciudad como hace María Pombo, antes de tus mejores eventos nocturnos, pues si llevas un vestido de tirantes para el interior, te podrás cubrir con esta chaqueta y no pasarás nada de frío.

La composición de este anorak es: Tejido Exterior: 100% Poliéster, el relleno: 90% Plumón, 10% Pluma, y el forro: 100% Niló/ Rib: 98% Poliéster, 2% Elastà. En definitiva, un modelo que no puedes pasar por alto este invierno, y que si te lo puedes permitir, es una gran compra que te durará años.

Este modelo de Uniqlo se puede llevar con tus jeans favoritos a juego, además de faldas para ir algo más elegante debajo, con leggins si queremos ir más informales y hasta para llevarlo cuando decidimos ir a la montaña un fin de semana.

En cuanto al calzado, se puede combinar con zapatos de tacón, con botas de caña alta para protegerte más de esta nueva temporada y también de las deportivas bien blancas o negras, según tu diseño. Ahora lo tendrás más fácil para acceder a este tipo de chaquetas porque puedes comprar directamente desde su web.